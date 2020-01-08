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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Власти Ирана назвали причину крушения украинского Boeing
В иранском ведомстве, курирующем деятельность гражданской авиации, заявили, что принадлежащий украинской авиакомпании Boeing 737 разбился из-за пожара в двигателе
Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился 8 января после взлета из аэропорта Тегерана (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA/ТАСС)

Причиной крушения принадлежащего компании «Международные авиалинии Украины» (МАУ) Boeing 737, который разбился сразу после вылета из аэропорта Тегерана, стал пожар двигателей. Об этом сообщает агентство Irna со ссылкой на главу пресс-службы Министерства дорог и городского развития Ирана Кассима Низами, курирующего в том числе вопросы гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Ирана.

По словам представителя ведомства, украинский лайнер потерпел крушение «по технической причине», связанной с проблемой с двигателем

«Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной стал пожар в двигателе, а также неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к крушению», — заявил Низами, комментируя сообщения, что украинский лайнер разбился после случайного попадания в него ракеты.

Последствия крушения украинского Boeing в Иране. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Выполнявший рейс по маршруту Тегеран — Киев лайнер МАУ разбился вскоре после вылета из аэропорта имени имама Хомейни. По предварительным данным, все находившиеся на борту погибли.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Иран
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