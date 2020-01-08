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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Зеленский отправит к месту крушения самолета в Иране спасателей

В среду вечером в Иран вылетит самолет с экспертами и поисково-спасательной группой для расследования, а также идентификации и репатриации тел погибших при крушении украинского пассажирского самолета, написал на своей странице в Facebook президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Тегеран отправятся представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, Минобороны, МИДа, МВД, СБУ, СНБО, Государственной авиационной службы, Нацбюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и сотрудники «Международных авиалиний Украины».

Компания-владелец разбившегося в Иране Boeing назвала число погибших
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Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение утром 8 января сразу после вылета из аэропорта в Тегеране. Погибли все 176 человек, находившиеся на борту. Власти Ирана заявили, что причиной катастрофы стал пожар в двигателе. В посольстве Украины в Иране сначала исключили версию теракта, однако затем из сообщения о крушении лайнера удалили соответствующее утверждение.

Владимир Зеленский из-за крушения Boeing прервал свою поездку в Оман и вернулся в Киев. Он попросил воздержаться от выдвижения непроверенных версий авиакатастрофы.

Теги: Украина, Иран, авиакатастрофа
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