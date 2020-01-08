Посольство Украины исключило версию теракта при крушении самолета в Иране

В посольстве Украины в Иране исключили версию теракта или ракетной атаки при крушении украинского Boeing, говорится на сайте ведомства.

В сообщении отмечается, что, по предварительным данным, катастрофа произошла по техническим причинам.

Пассажирский Boeing 737 «Международных украинских авиалиний» упал после взлета в аэропорту Тегерана утром 8 января. В управлении консульского обеспечения МИД Украины сообщили, что все находившиеся на борту погибли. По данным агентства Tasnim, в самолете находились 176 человек — 167 пассажиров и девять членов экипажа. В Министерстве дорог и городского развития Ирана назвали причиной крушения пожар в двигателе. Российское посольство начало проверять, находились ли в лайнере россияне. Пока дипломатам удалось установить, что на борту не было сотрудников посольства и строителей атомной электростанции «Бушер», в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация «Росатом».