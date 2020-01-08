Украина приостановила полеты над Ираном после крушения в Тегеране

Украина приостановила полеты в воздушном пространстве над Ираном до установления причин крушения Boeing 737-800, который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января, сообщил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Его слова передает издание «НВ Украина».

Гончарук отметил, что необходимо выяснить, что «на самом деле произошло». При этом, по словам премьер-министра, перед авиакатастрофой основания для запрета полетов над Ираном не было. «По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут», — сообщил он.

Ранее рейсы в Тегеран приостановила авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которой принадлежит разбившийся самолет.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В нем находились 176 человек. Все они погибли. Иранские власти сообщили, что причиной крушения стал пожар в двигателе. В посольстве Украины исключили версию теракта и ракетного обстрела.