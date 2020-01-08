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Крушение украинского самолета в Иране ,  
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Украина приостановила полеты над Ираном после крушения в Тегеране

Украина приостановила полеты в воздушном пространстве над Ираном до установления причин крушения Boeing 737-800, который упал после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января, сообщил на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Его слова передает издание «НВ Украина».

Гончарук отметил, что необходимо выяснить, что «на самом деле произошло». При этом, по словам премьер-министра, перед авиакатастрофой основания для запрета полетов над Ираном не было. «По состоянию на вчера не было никаких предпосылок считать, что такие события произойдут», — сообщил он.

Крушение украинского пассажирского самолета в Иране. Главное
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Ранее рейсы в Тегеран приостановила авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ), которой принадлежит разбившийся самолет.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился после взлета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В нем находились 176 человек. Все они погибли. Иранские власти сообщили, что причиной крушения стал пожар в двигателе. В посольстве Украины исключили версию теракта и ракетного обстрела.

Росавиация рекомендовала перевозчикам не летать над Ираном и Ираком
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В Росавиации порекомендовали российским компаниям приостановить полеты в воздушном пространстве Ирака и Ирана, а также над Персидским и Оманским заливами. О подготовке альтернативных маршрутов на Ближнем Востоке уже сообщили «Аэрофлот» и «Победа».

Теги: Украина, Тегеран, крушение
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