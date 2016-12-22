СМИ опубликовали новые фотографии Цеповяза из колонии

На кадрах, опубликованных в Сети, показан летний отдых Цеповяза, застолья, а также снимки участника «банды Цапков» в хоккейной экипировке

Вячеслав Цеповяз (справа) (Фото: mzk1.ru)

В Сети появилась подборка фотографий члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза. Видео, смонтированное из множества снимков, опубликовано на Telegram-канале радиостанции «Говорит Москва». Автор ролика, который подписал себя как Sergey Perin, утверждает, что снимки сделаны в колонии в период с 2014 по 2017 год.

На кадрах показано, как летом Цеповяз отдыхает в компании других людей в беседке, а также в одной из камер, которая уже фигурировала на ранее опубликованных снимках. При этом во ФСИН называли это помещение «комнатой психологической разгрузки».

Видео: Сергей Перин / YouTube

Кроме того, опубликованы фотографии, где Цеповяз в компании других людей сидит за столом на диване в помещении со светлыми обоями. В подборку также включена фотография, на которой Цеповяз одет в хоккейную экипировку и держит в руках клюшку, а на заднем фоне висит транспарант с надписью «ХК Транзит».

РБК направил запросы в пресс-бюро ФСИН России и пресс-службу УФСИН по Амурской области. Адвокат Цеповяза Роман Боков сообщил РБК, что еще не видел подборку фотографий, и посоветовал перезвонить чуть позже.

В конце октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз жарит шашлык, а также ест икру и крабов в колонии № 3 в Амурской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников исправительного учреждения, Цеповяз был отправлен в штрафной изолятор на несколько дней.

Позднее в отношении руководства колонии также завели уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). Глава колонии Олег Завьялов 7 декабря был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

По информации Генпрокуратуры, ежемесячно Цеповязу доставляли деликатесы на сумму 60 тыс. руб., в том числе красную рыбу и дорогие сыры. Позднее СМИ опубликовали видео с кадрами из помещения, которое он называет своей «хатой».

По словам самого арестанта, сделанные снимки являются «фотошопом», чтобы скомпрометировать его на фоне бракоразводного процесса с бывшей женой. Адвокаты экс-супруги Цеповяза в беседе с РБК назвали это заявление «ерундой». В Кремле назвали ситуацию вокруг Цеповяза «вопиющей и отвратительной».

В ноябре 2013 года член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз получил 20 лет тюрьмы и 200 тыс. руб. штрафа по делу об убийстве 12 человек в краснодарской станице Кущевская. Главарь банды Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению и умер в СИЗО летом 2014 года от сердечной недостаточности.