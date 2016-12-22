Адвокаты сообщили об освобождении Цеповяза из ШИЗО после фото с крабами

Осужденного на 20 лет по делу о массовом убийстве в станице Кущевской Вячеслава Цеповяза выпустили из штрафного изолятора. Об этом РБК рассказали его адвокаты.

«Да, пока вроде бы выпустили [из ШИЗО]», — сказал РБК один из адвокатов Цеповяза Эльбрус Муртазов. Эту информацию РБК подтвердил адвокат Роман Боков, который рассказал, что был у осужденного накануне. «У него жалобы на боли в желудке, обследовал врач, но точный диагноз не знаю, медицинских документов я не видел», — добавил он.

В конце октября «Комсомольская правда» опубликовала фотографии из колонии №3 в Амурской области, где Цеповяз ест крабов, красную икру и шашлыки. В результате управление ФСИН по Амурской области провело служебную проверку. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату проконтролировать ход проверки. Впоследствии СК возбудил дело в отношении сотрудников колонии по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

После скандала с фотографиями Цеповяза поместили в штрафной изолятор. В областном главке ФСИН рассказали, что причиной стало нарушение правил распорядка колонии.

Цеповяз передал РБК через своих адвокатов обращение, в котором заявил, что снимки являются фальсификацией. Он рассказал, что фото появились еще летом 2018 года, а проверка не выявила нарушений. По его мнению, публикация фотографий является попыткой его бывшей жены Натальи Стришней оказать давление на суд в процессе раздела имущества. Защитники Стришней в разговоре с РБК назвали «ерундой» версию о ее заинтересованности в публикации фотографий.

Вячеслав Цеповяз был сообщником главаря преступной группировки «Цапковские», которая в ноябре 2010 года убила в станице Кущевская 12 человек. Цеповяз приговорен к 20 годам лишения свободы. Главарь банды Сергей Цапок получил пожизненный срок. Он скончался в медсанчасти СИЗО в Краснодаре от сердечной недостаточности.