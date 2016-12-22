Генпрокуратура назвала стоимость переданных Цеповязу деликатесов

По словам официального представителя ведомства, ежемесячно Вячеславу Цеповязу передавали продукты на 60 тыс. руб. Среди них были как крабы и икра, так и деликатесные сыры и красная рыба

Вячеслав Цеповяз (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Стоимость деликатесов, которые передавались в колонию члену «банды Цапков» Вячеславу Цеповязу, ​осужденному почти на 20 лет, составляла до 60 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил РБК официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Он отметил, что в ходе проверки нашли мужчину, который передавал продукты.

«Гражданин регулярно, от одного до трех раз в месяц, закупал продукты и привозил их в колонию, где отбывал наказание Цеповяз. Это местный житель. Делал он это по просьбе родственников осужденного, за что получал вознаграждение. Деньги на продукты питания ему перечисляли также родственники заключенного — приблизительно в сумме от 30 тыс. до 60 тыс. руб. в месяц», — сообщил Куренной.

Он рассказал, что на эти средства мужчина покупал конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, готовые салаты, красную икру, сигареты, сырое куриное мясо, крабов, красную рыбу, а также предметы одежды.

«Все вещи и продукты он передавал через окно для передач исправительного учреждения. Также он неоднократно покупал для Цеповяза сотовые телефоны», — отметил Куренной. Передаваемые сумки превышали разрешенный вес одной посылки, который составляет 20 кг, отметил представитель Генпрокуратуры. Однако, по его словам, проносить сырые продукты, в частности мясо, не разрешается в связи с запретом осужденным готовить самим на территории колонии.

Куренной рассказал, что Цеповяз работал в колонии пасечником, а фото, где он жарит шашлыки, было сделано на пасеке.

«Цеповяз, будучи официально оформленным на работу пасечником, мог находиться там строго определенное время и перемещаться к объекту и от объекта только в сопровождении сотрудников ФСИН. Как было установлено в ходе проверки, эти требования режима Цеповяз не соблюдал», — указал представитель Генпрокуратуры. Куренной отметил, что определить подлинность фото может только специальная экспертиза.

В конце октября «Комсомольская правда» опубликовала фотографии из колонии №3 в Амурской области, где Цеповяз ест красную икру, крабов, жарит шашлыки. Управление ФСИН по Амурской области провело служебную проверку. СК возбудил дело в отношении сотрудников колонии по ч. 1 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).



После скандала с фотографиями Цеповяза поместили в штрафной изолятор. В областном управлении ФСИН рассказали, что причиной стало нарушение правил распорядка колонии. 12 ноября осужденный вышел из ШИЗО. Через своих адвокатов Цеповяз сообщил РБК, что снимки с деликатесами являются фальсификацией. По его словам, публикация фотографий является попыткой его бывшей супруги оказать давление на суд в процессе раздела имущества. Защитники экс-жены в разговоре с РБК назвали «ерундой» версию о ее заинтересованности в публикации фото.

Цеповяз был сообщником главаря преступной «банды Цапков», которая в ноябре 2010 года убила в станице Кущевская в Краснодарском крае 12 человек. Цеповяза приговорили к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб. Глава группировки Сергей Цапок получил пожизненный срок. Позднее он умер в СИЗО от сердечной недостаточности.