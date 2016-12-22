СМИ показали видео из тюремной камеры Цеповяза

В камере стоят большой белый диван и кресло, на одной из стен висит телевизор, в углу — вентилятор. В комнате, которую, по словам заключенных, недавно отремонтировали, много посуды, а Цеповяз пользуется мобильным телефоном

Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости

В интернете появилось видео, сделанное в камере осужденного почти на 20 лет по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза в исправительной колонии №3 в Амурской области. Внимание на видеозапись обратил телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, как Цеповяз и другие заключенные сидят на белом диване в просторной комнате с выкрашенными в голубой цвет стенами. На одной из них висит плазменная панель, около нее стоит стол с различной посудой и электроприборами, рядом с диваном — кресло и вентилятор. Окна завешены синими шторами.

Сам Цеповяз машет в камеру рукой и рассказывает о сделанном в камере ремонте, который нужен был, «чтобы легче дышалось». В этот момент он стоит с мобильным телефоном в руке, которыми обычно в колониях строгого режима пользоваться запрещено.​ Свою камеру осужденный за убийство называет «хатой».

РБК направил запросы в УФСИН России по Амурской области, пресс-службу ФСИН России, СК России и Генпрокуратуру России.

Скандал с условиями отбывания наказания Вячеслава Цеповяза возник в конце октября, после публикации газетой «Комсомольская правда» фотографий содержания заключенного в колонии. На них Цеповяз сидит в арестантской форме за столом, ест крабов, красную икру, а на другом кадре — жарит шашлыки. Издание указывало, что деньги на деликатесы ему присылала «жена с воли».

После этого управление ФСИН по Амурской области инициировало проверку. По ее итогам выяснилось, что фотографии были сделаны в 2015 году. В ведомстве признали, что они свидетельствуют «о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения».

В середине ноября официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал РБК, что каждый месяц Цеповяз получал конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, готовые салаты, красную икру, сигареты, сырое куриное мясо, крабов и красную рыбу. Все деликатесы обходились в несколько десятков тысяч рублей. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти данные, отметил, что ситуация с «банкетами» заключенного является «вопиющей и отвратительной».

Вячеслав Цеповяз был подельником Сергея Цапка, главаря банды «Цапковские», которая в 2010 году жестоко убила в станице Кущевская 12 человек (среди них было четверо детей). Помимо наказания в виде лишения свободы,​ ему назначили штраф в размере 200 тыс. руб.