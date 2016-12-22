Цеповяз назвал фотошопом фотографии с крабами и икрой в колонии

Осужденный за массовое убийство член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз заявил, что не пользуется в колонии привилегиями. Об этом он рассказал в видеообращении, передает «Интерфакс». Запись сделана во время проведения контроля содержания заключенного общественной наблюдательной комиссией (ОНК) Амурской области.

«Я содержусь в колонии четвертый год. На протяжении всего времени у меня не было никаких привилегий. Я являюсь инвалидом второй или третьей группы, я не проходил ВТЭК», — сказал он.

Цеповяз отметил, что он болеет саркомой, что выражается в отсутствии левого плечевого сустава. От этого рука короче на восемь сантиментов, добавил он.

Осужденный рассказал, что в колонии есть только фотографии, которые были сделаны на дне открытых дверей, а остальные являются «фотошопом» с целью его скомпрометировать.

В конце октября в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз есть крабов, шашлыки и икру в колонии. В связи с этим управление ФСИН по Амурской области организовало проверку, а СК возбудил против сотрудников колонии дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК).

Цеповяз через РБК передавал обращение, в котором называл фотографии фальсифицированными. Он объяснял их появление попытками бывшей жены повлиять на суд в бракоразводном процессе и разделе имущества. Адвокаты эск-супруги назвали «ерундой» версию о ее заинтересованности в публикации фотографий.

Члена «банды «Цапков» Владислава Цеповяза приговорили к 20 годам тюрьмы за убийство 12 человек в станице Кущевская в 2010 года. Глава преступной группировки Сергей Цапок получил пожизненный срок. Он скончался в СИЗО от сердечной недостаточности.