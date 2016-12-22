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СК возбудил дело против сотрудников колонии после фото Цеповяза с крабами
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СК возбудил дело против сотрудников колонии после фото Цеповяза с крабами
Общество, 21:47
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СК возбудил дело против сотрудников колонии после фото Цеповяза с крабами
Работников амурской колонии, где отбывает наказание участник «банды Цапков», следователи заподозрили в превышении должностных полномочий. Дело было заведено после публикаций фото осужденного с красной икрой, крабами и шашлыком
Исправительная колония №3 в Амурской области (Фото: 28.fsin.su)

Следственные органы СКР по Амурской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников исправительной колонии №3, где содержится осужденный на 20 лет ​член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз. Соответствующее сообщение размещено на сайте Следственного комитета. Производство было заведено после того, как «Комсомольская правда» опубликовала фотографии Цеповяза, на которых он в арестантской одежде сидит за столом и ест крабов, красную икру и шашлыки в колонии.​

«По версии следствия, в период с января 2015 по февраль 2018 года пока неустановленными должностными лицами из числа сотрудников названного учреждения в интересах Вячеслава Цеповяза совершались действия, явно выходящие за пределы их полномочий», — заявили в ведомстве. После публикации фотографий там, как отметили в пресс-службе, провели проверку по фактам нарушения в исправительном учреждении внутреннего распорядка.

Подобным образом, пришли к выводу в СК, для Цеповяза, «осужденного за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, создавались привилегированные условия отбывания наказания». Это, как подчеркнули представители ведомства, «противоречит не только требованиям закона, но и общепринятым нормам морали».

В подобных действиях сотрудников колонии следователи усмотрели «признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)». По поручению председателя СКР Александра Бастрыкина уголовное дело для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат ведомства, указывается в сообщении пресс-службы.

Сидящий в колонии Цеповяз прокомментировал снимки с икрой и шашлыком
Общество

Фотографии, на которых Цеповяз ест крабов, красную икру и шашлыки в колонии, «Комсомольская правда» опубликовала в конце октября. ФСИН после этого признала эти изображения подлинными, заявив, что они были сделаны в 2015 году. Материалы ведомство передало для дальнейшей проверки в СКР. Позже их прокомментировал сам осужденный участник «банды Цапков». По мнению Цеповяза, снимки стали попытками его бывшей жены повлиять на раздел имущества после развода. Что касается фотографий, то сам Цеповяз заявил, что их достоверность «никак не установлена».

Цеповяз являлся одним из подельников главаря банды Сергея Цапка. Преступная группа действовала в станице Кущевская и соседних районах Краснодарского края с 1990-х по 2010 год. Члены ОПГ, по данным сотрудников правоохранительных органов, были причастны к многочисленным убийствам, изнасилованиям, грабежам, хищениям имущества и другим преступлениям в регионе. В 2013 году Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: банда Цапка , Уголовное дело
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