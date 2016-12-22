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Главу амурского ФСИН привлекли к ответственности после фото Цеповяза
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Главу амурского ФСИН привлекли к ответственности после фото Цеповяза
Политика, 10:46
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Главу амурского ФСИН привлекли к ответственности после фото Цеповяза
Олег Завьялов и ряд других сотрудников амурского управления ФСИН привлечены к дисциплинарной ответственности после проверки особых условий содержания члена «банды Цапков»
Олег Завьялов (Фото: УФСИН России по Амурской Области)

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) по результатам проверки, которая началась после скандала с особыми условиями содержания в исправительной колонии № 3 Вячеслава Цеповяза, привлекла к строгой дисциплинарной ответственности начальника управления ведомства по Амурской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСИН.

Главой амурского управления ФСИН является полковник внутренней службы Олег Завьялов, следует из данных на сайте ведомства.

«По итогам выявленных в ходе проверки нарушений в организации служебной деятельности ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН России по Амурской области, привлечен к строгой дисциплинарной ответственности», — отметили в ведомстве, добавив, что в отношении руководства колонии пока продолжается проверка в рамках открытого ранее уголовного дела.

Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело
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Самого Вячеслава Цеповяза опросили как свидетеля по делу против сотрудников колонии, сказал РБК его адвокат Роман Боков. «Конечно, опрашивали. Это было в ноябре где-то, как эти проверки начались», — отметил он.

Тремя днями ранее, 4 декабря, Генпрокуратура сообщила о том, что в отношении руководства ИК № 3 заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ). От начальника УФСИН надзорное ведомство потребовало устранить нарушения, связанные с содержанием члена «банды Цапков».

Скандал по поводу условий, в которых отбывает 20-летний срок Цеповяз, начался после публикации фотографий, на которых видно, как он ест крабов, красную икру, жарит шашлыки. По данным «Комсомольской правды», все это присылала ему «жена с воли».

Генпрокуратура назвала стоимость переданных Цеповязу деликатесов
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Позже прокуроры выяснили, что помимо этих деликатесов Цеповяз каждый месяц получал «посылки» на несколько десятков тысяч рублей, в которых были конфеты, колбасы, дорогой сыр, сигареты и многое другое. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию», назвал «банкеты» Цеповяза «вопиющими и отвратительными».

СМИ показали видео из камеры в колонии Цеповяза
Общество

Помимо этого в СМИ появилась видеозапись из колонии, на которой Цеповяз запечатлен в комнате с голубыми стенами. В просторном светлом помещении стоят мягкая мебель, телевизор, посуда, окна завешены шторами. Цеповяз рассказывает, что в комнате был сделан ремонт, «чтобы дышалось легче». Во ФСИН, комментируя видео, уточнили, что на кадрах видна «комната психологической разгрузки», а не камера Цеповяза.

Авторы: Анна Трунина, Екатерина Костина.
Теги: Вячеслав Цеповяз , УФСИН , Амурская область , банда Цапков
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