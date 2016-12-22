В Кремле назвали «банкеты» Цеповяза в колонии отвратительной ситуацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что ФСИН принимает меры для недопущения в будущем таких «вопиющих ситуаций»

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Карпухин / Reuters)

Ситуация, когда осужденный по делу «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз имел возможность лакомиться в колонии деликатесами, отвратительна, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопиющая ситуация. Здесь не может быть второй точки зрения. Вопиющая и отвратительная ситуация. Насколько мы знаем, ФСИН в курсе ситуации и принимает меры для недопущения подобных ситуаций», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли у него «человеческое отношение» к истории с Цеповязом, передает корреспондент РБК.

Накануне, 15 ноября, официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил РБК, что Цеповяз каждый месяц получал в колонии деликатесы — конфеты, колбасы, дорогостоящий сыр, готовые салаты, красную икру, сигареты, сырое куриное мясо, крабов, красную рыбу — стоимостью в несколько десятков тысяч рублей.

Цеповяз был сообщником главаря преступной «банды Цапков», которая в ноябре 2010 года убила в станице Кущевская в Краснодарском крае 12 человек. В ноябре 2013 года Цеповяз был приговорен к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб.

В конце октября 2018 года вокруг пребывания Цеповяза в колонии разгорелся скандал после того, как ​«Комсомольская правда» опубликовала фото, на которых тот ест икру, крабов и жарит шашлыки в исправительном учреждении. Глава Следственного комитета России тогда Александр Бастрыкин сообщил, что центральный аппарат ведомства проконтролирует проверку действий сотрудников колонии, а Генпрокуратура потребовала возбудить уголовное дело против ее руководства.

Сам Цеповяз передал в РБК через своих адвокатов обращение, в котором назвал вызвавшие скандал фотографии сфабрикованными и связал их публикацию с бракоразводным процессом и разделом имущества с бывшей женой Натальей Стришней. Эти факторы, по мнению осужденного, спровоцировали бывшую жену «на то, чтобы демонизировать» его и оказать давление на суд.​