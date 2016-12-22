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ФСИН ответила на фото члена «банды Цапков» в колонии с икрой и шашлыком
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ФСИН ответила на фото члена «банды Цапков» в колонии с икрой и шашлыком
Общество, 21:16
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ФСИН ответила на фото члена «банды Цапков» в колонии с икрой и шашлыком
ФСИН провела проверку после публикации фото осужденного по «делу «банды Цапков», где он ест в колонии крабов, шашлык и красную икру. Материалы, свидетельствующие о нарушении распорядка исправительного учреждения, переданы в СК
Вячеслав Цеповяз (Фото: Татьяна Кузнецова / РИА Новости)

После публикации на сайте газеты «Комсомольская правда» фотографий осужденного на 20 лет по «делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, где он сидит за столом и ест крабов и шашлыки в колонии, управление ФСИН России по Амурской области провело служебную проверку. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

По ее итогам, как указали в пресс-службе, было установлено, что размещенные изданием фотографии, «свидетельствующие о фактах нарушений правил внутреннего распорядка исправительного учреждения, были сняты в 2015 году».

Вячеслав Цеповяз (Фото: mzk1.ru)

«Материалы проверки были переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — заключили во ФСИН, добавив, что «по опубликованной в СМИ информации» служба назначила дополнительную проверку.

Снимки, на которых Цеповяз в колонии ест красную икру, крабовое мясо и шашлык, ранее опубликовала газета «Комсомольская правда». Издание указало, что «соседи Цеповяза в Кущевской» заявили, что «это ему жена с воли деньги присылала на деликатес». «На содержание моего бывшего мужа в тюрьме уходило до 3 млн руб. в год. Я ему перечисляла деньги», — заявила изданию бывшая супруга Цеповяза Наталья Стришняя. ​

Вячеслав Цеповяз (Фото: mzk1.ru)

Расследование деятельности организованной преступной группировки «Цапковские» началось в ноябре 2010 года после жестокого убийства в Кущевской 12 человек, в том числе четырех детей в возрасте от 9 месяцев до 12 лет. Вячеслав Цеповяз являлся одним из подельников главаря банды Сергея Цапка. Преступная группа действовала в станице Кущевская и соседних районах Краснодарского края с 1990-х по 2010 год. Члены ОПГ, по данным сотрудников правоохранительных органов, были причастны к многочисленным убийствам, изнасилованиям, грабежам, хищениям имущества и другим преступлениям.

В 2013 году Цеповяз был приговорен Краснодарским краевым судом по «делу «банды Цапков» к 20 годам лишения свободы и штрафу в размере 200 тыс. руб. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: банда Цапков , ФСИН
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