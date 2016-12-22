ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,86 65,97 EUR Нал. 76,06 75,20 USD Бирж. 66,37 -0,16 EUR Бирж. 75,61 +0,18 USD ЦБ. 66,45 +0,15 EUR ЦБ. 75,66 +0,27 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 4032,40 -2,50 IMOEX 2437,12 -0,17% RTSI 1156,91 +0,24% Brent 63,14 +2,95% DJIA 25827,96 +1,19% Nasdaq 7441,51 +1,53%
Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело
Лента новостей
Пермский экс-министр потребовал 10 млн руб. за уголовное преследование 15:00, Общество Домашняя кухня Елены Чекаловой: стейк-салат, цезарь и фритатта 14:59, РБК и Белая Дача Сломанная кирка: что майнинг делает с экологией 14:56, Крипто Россия отказалась сокращать добычу на условиях ОПЕК: чем это грозит 14:40, Quote В Киеве заявили о частичном восстановлении движения судов в Азовском море 14:38, Политика Reuters узнал о готовности ОПЕК терпеть низкие цены на нефть из-за России 14:35, Экономика Как получить прибыль на падающем рынке криптовалюты 14:32, РБК и EXMO Роскомнадзор закрыл сайт по «аренде детей» 14:18, Общество В Ивановской области произошло ДТП из-за впавшего в кому водителя 14:17, Общество Беспилотные автомобили выедут на МКАД и Третье кольцо в начале 2019 года 14:16, Политика СМИ сообщили о возможном исключении «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов 14:16, Спорт Навык хвалить: почему важно поощрять себя за победы и достижения 14:07, РБК, Jardin и Greenfield Почему спрос на складскую и индустриальную недвижимость бьет рекорды 14:00, Строительство  Роструд напомнил о шестидневной рабочей неделе перед Новым годом 13:58, Общество Apple назвала самые популярные приложения 2018 года 13:53, Технологии и медиа СМИ узнали о поставках немецкого оружия саудитам в обход запрета 13:49, Политика Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 13:49, РБК и FW Raiffeisen Что будет с Ethereum Classic: ведущая команда разработчиков распущена 13:45, Крипто Минобороны представит передвижной военно-полевой банкомат 13:42, Общество Минобороны Армении сообщило о крушении Су-25 и гибели пилотов 13:42, Политика Названы дата и место прощания с писателем Битовым 13:37, Общество ЦБ ответил на сообщения о конфликте с банками из-за валютных сделок 13:35, Финансы Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело 13:34, Политика Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 13:32, РБК и Thomson Reuters Кремль не увидел вмешательства США в ситуацию с протестами во Франции 13:31, Общество На Сицилии задержали 46 членов мафиозной группы «Коза ностра» 13:29, Общество Stockmann отказался от развития Podium Market 13:25, Бизнес Панин устроил пьяный дебош на борту летевшего из Стамбула самолета 13:23, Общество
Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело
Политика, 13:34
0
Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело
После изучения данных об особых условиях содержания члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза в отношении руководства колонии в Амурской области открыли разбирательство по уголовному делу о превышении полномочий
Вячеслав Цеповяз (справа) (Фото: mzk1.ru)

Генпрокуратура сообщила, что в отношении руководства исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает «РИА Новости».

По словам Куренного, уголовное дело только одна из мер, которую приняли правоохранительные органы после публикации фотографий и видеозаписей об условиях содержания Цеповяза в колонии.

От начальника УФСИН по Амурской области прокуратура потребовала устранить нарушения, связанные с содержанием члена «банды Цапков». Проверка ведомства выявила, что сотрудников исправительного учреждения уличили в «совершении в интересах Цеповяза действий, явно выходящих за пределы их полномочий». Помимо представления главе УФСИН Приамурья надзорное ведомство выразило протест в связи с постановлением начальника ИК-3 о поощрении Цеповяза в виде досрочного снятия взысканий.

СМИ показали видео из камеры в колонии Цеповяза
Общество

Об особых условиях отбывания наказания Цеповяза стало известно после публикации в «Комсомольской правде» фотографий содержания заключенного в колонии в Амурской области. На одной из них видно, как Цеповяз в арестантской форме сидит за столом, есть крабов и красную икру, а на другой — жарит шашлыки. Сообщалось, что деликатесы присылала ему «жена с воли».

По итогам проверки в приамурском ФСИН выяснилось, что фотографии были сделаны в 2015 году.

Генпрокуратура назвала стоимость переданных Цеповязу деликатесов
Общество

По данным Генпрокуратуры, помимо крабов, икры и шашлыков Цеповяз ежемесячно получал конфеты, колбасы, дорогой сыр, сигареты, красную рыбу, сырое куриное мясо, готовые салаты и многое другое. «Посылки» заключенному оценивались в несколько десятков тысяч рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с «банкетами» заключенного «вопиющей и отвратительной».

Преступная банда «Цапковские» в 2010 году жестоко убила 12 человек в станице Кущевская, среди которых были и дети. Вячеслав Цеповяз — подельник главаря банды Сергея Цапка. Помимо почти 20 лет колонии строгого режима ему присудили штраф в размере 200 тыс. руб.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Генпрокуратура , Вячеслав Цеповяз , банда Цапка
Главное
Всемирный банк разошелся с кабмином в оценках срока ускорения экономики Экономика
Материалы по теме
ФСИН прокомментировала видео из камеры в колонии Цеповяза Общество
СМИ показали видео из камеры в колонии Цеповяза Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter