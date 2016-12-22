Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело

Генпрокуратура сообщила, что в отношении руководства исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной, передает «РИА Новости».
По словам Куренного, уголовное дело только одна из мер, которую приняли правоохранительные органы после публикации фотографий и видеозаписей об условиях содержания Цеповяза в колонии.
От начальника УФСИН по Амурской области прокуратура потребовала устранить нарушения, связанные с содержанием члена «банды Цапков». Проверка ведомства выявила, что сотрудников исправительного учреждения уличили в «совершении в интересах Цеповяза действий, явно выходящих за пределы их полномочий». Помимо представления главе УФСИН Приамурья надзорное ведомство выразило протест в связи с постановлением начальника ИК-3 о поощрении Цеповяза в виде досрочного снятия взысканий.
Об особых условиях отбывания наказания Цеповяза стало известно после публикации в «Комсомольской правде» фотографий содержания заключенного в колонии в Амурской области. На одной из них видно, как Цеповяз в арестантской форме сидит за столом, есть крабов и красную икру, а на другой — жарит шашлыки. Сообщалось, что деликатесы присылала ему «жена с воли».
По итогам проверки в приамурском ФСИН выяснилось, что фотографии были сделаны в 2015 году.
По данным Генпрокуратуры, помимо крабов, икры и шашлыков Цеповяз ежемесячно получал конфеты, колбасы, дорогой сыр, сигареты, красную рыбу, сырое куриное мясо, готовые салаты и многое другое. «Посылки» заключенному оценивались в несколько десятков тысяч рублей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ситуацию с «банкетами» заключенного «вопиющей и отвратительной».
Преступная банда «Цапковские» в 2010 году жестоко убила 12 человек в станице Кущевская, среди которых были и дети. Вячеслав Цеповяз — подельник главаря банды Сергея Цапка. Помимо почти 20 лет колонии строгого режима ему присудили штраф в размере 200 тыс. руб.