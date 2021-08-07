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Адвокат оценил видео допроса с признанием Тесака

Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Допрос националиста Максима Марцинкевича (известного как Тесак) велся без адвокатов, сказанное на нем нельзя рассматривать в качестве фактического доказательства его вины. Об этом РБК заявил адвокат Марцинкевича Иван Сидоров.

Таким образом он отреагировал на видео с отрывком допроса Тесака, опубликованное РЕН ТВ. На записи Марцинкевич признался, что причастен к убийству мигрантов.

«О данном видео мне только сейчас стало известно. Допрашивался он без адвокатов. Изложенные факты не проверялись. Следствие не обнародует никакую информацию. Фактических доказательств нет, есть только его голословное признание в убийствах, а также показания других лиц, которые вдруг, неожиданно, добровольно, самостоятельно решили сообщить о преступлениях 15-20 летней давности», — сообщил РБК Сидоров.

РБК направил запрос в пресс-службу СКР.

Материал дополняется

Автор
Анна Громова Анна Громова
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