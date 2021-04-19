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Общество ,  
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Суд признал незаконным отказ завести дело после смерти Тесака в СИЗО

Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Челябинский областной суд признал необоснованным постановление следствия об отказе в возбуждении уголовного дела из-за смерти националиста Максима Марцинкевича (Тесака) в СИЗО. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято при рассмотрении апелляции адвоката Алексея Михальчика, представляющего интересы семьи погибшего Марцинкевича. В январе Центральный районный суд Челябинска признал действия следователя законными.

«Областной суд отменил решение нижестоящей инстанции и принял новое, признав постановление следователя необоснованным и обязав устранить все допущенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые выразились в неполноте проведенной проверки по обстоятельствам смерти М. С. Марцинкевича», — рассказали РБК в пресс-службе областного суда.

Постановление вступило в законную силу.

Следователи отказывались возбуждать уголовное дело после смерти Марцинкевича. Однако, как сообщал адвокат, в тот же день решение об отказе было признано незаконным и отменено руководителем Следственного управления по Челябинской области.

«Решение суда означает, что обстоятельства, которые были выявлены при обнаружении трупа, имеют неоднозначную трактовку, их можно трактовать по-разному. И чтобы эти неоднозначности устранить, следствие должно провести тщательное расследование, а не поверхностное, как было раньше», — рассказал РБК адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, отказ следствия в возбуждении уголовного дела был необоснованным. Так, по мнению защиты, предсмертные записки Марцинкевича указывали на то, что он подвергался давлению в красноярском СИЗО. При этом следователь ограничился ответом от администрации СИЗО, в котором указывалось Марцинкевич жалоб не подавал, отметил адвокат.

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«Это, на наш взгляд, является недостаточным. Необходимо опросить его сокамерников, т.е. установить лиц, с которыми он находился в период отбывания наказания. Вызывает удивление и то, что была не проверена информация о нахождении Марцинкевича длительное время в медицинской части, вообще никаких документов нет по этому поводу», — рассказал Михальчик.

Защита будет настаивать на проведении дополнительных экспертиз, добавил адвокат.

«У нас есть результаты независимой экспертизы, в которой указывается, что медицинская экспертиза была проведена с нарушениями и не был выявлен ряд телесных повреждений», — сказал Алексей Михальчик.

По его словам, у Тесака были глубокие раны, которые вызывают кровопотерю и в дальнейшем нарушают мелкую моторику, что ставит под вопрос версию самоубийства.

РБК направил запрос в СУ СКР по Челябинской области.

16 сентября тело националиста Максима Марцинкевича нашли в одной из одиночных камер следственного изолятора № 3 в Челябинске. Там он находился перед отправкой в Москву. Незадолго до этого он признался в причастности к убийству двух человек к 2007 году. По версии следствия, Марцинкевич покончил с собой, оставив предсмертную записку.

Отец Тесака опровергает эту версию и добивается возбуждения уголовного дела. Он настаивает, что его сын подвергался пыткам и был убит. Адвокат не признал авторство записки за погибшим. Впоследствии сообщалось, что в ходе судебной экспертизы во рту Марцинкевича была найдена еще одна записка, в которой тот отрицал причастность к убийствам.

Марцинкевич был основателем и идеологом неформального движения «Реструкт», наиболее известным проектом которого стал «Оккупай-педофиляй». Его целью была борьба с педофилами и пропаганда национал-социализма. В августе 2014 года его приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, а в 2017-м признали виновным в разбое (ч. 2 ст. 162 УК), в умышленном уничтожении и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК), а также в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) за акции «Оккупай-наркофиляй».

Автор
Елизавета Ламова Елизавета Ламова
Тесак Максим Марцинкевич смерть националист адвокат СИЗО
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