Адвокат Тесака заявил о найденных прокуратурой нарушениях в работе СИЗО

Максим Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Прокуратура выявила нарушения в работе челябинского СИЗО, где погиб националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак. Соответствующий документ разместил адвокат семьи погибшего Алексей Михальчик на своей странице в Facebook.

Документ представляет собой ответ прокуратуры на запрос правозащитнику Андрею Бабушкину по факту смерти Тесака. Как следует из документа, надзорный орган внес представление, по результатам рассмотрения которого сотрудники уголовно-исполнительной системы «приняли меры, направленные на устранение выявленных нарушений». Виновные лица привлечены к ответственности, указывает прокуратура.

При этом прокуратура указала, что по итогам проверки не получала сведения о насильственной смерти Марцинкевича.

В прокуратуре Челябинской области не смогли оперативно прокомментировать РБК информацию. РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.