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Политика ,  
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Адвокат Тесака заявил о найденных прокуратурой нарушениях в работе СИЗО

Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Прокуратура выявила нарушения в работе челябинского СИЗО, где погиб националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак. Соответствующий документ разместил адвокат семьи погибшего Алексей Михальчик на своей странице в Facebook.

Документ представляет собой ответ прокуратуры на запрос правозащитнику Андрею Бабушкину по факту смерти Тесака. Как следует из документа, надзорный орган внес представление, по результатам рассмотрения которого сотрудники уголовно-исполнительной системы «приняли меры, направленные на устранение выявленных нарушений». Виновные лица привлечены к ответственности, указывает прокуратура.

При этом прокуратура указала, что по итогам проверки не получала сведения о насильственной смерти Марцинкевича.

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<p>Максим&nbsp;Марцинкевич</p>

В прокуратуре Челябинской области не смогли оперативно прокомментировать РБК информацию. РБК направил запрос в пресс-службу Генпрокуратуры.

Марцинкевич был основателей националистических организаций «Формат-18» и «Реструкт». В рамках последний националист организовал проект «Оккупай педофиляй», участники которого выискивали педофилов и устраивали показательные издевательства над ним, записывая это на видео.

В августе 2014 года суд приговорил Тесака к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни, позже сократив этот срок до двух лет и девяти месяцев. В 2018-м Марцинкевичу дали 10 лет колонии строгого режима за нападение на людей. Суд установил, что националист устроил его под предлогом борьбы с наркоторговлей.

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16 сентября 2020 года Тесака нашли мертвым в камере челябинского СИЗО, откуда его должны были этапировать в Москву. В столице он должен был дать показания по убийствам 2000-х годов, участие в которых ему вменяли в вину. Речь идет об убийстве двух человек в апреле 2007 года.

Следствие заявило, что Тесак покончил с собой и предъявило его предсмертную записку. Михальчик эту версию отвергает. По его словам, на теле Марцинкевича нашли следы пыток. Кроме того, адвокат сомневается в авторстве предсмертной записке. До этого защитница самого националиста Валентина Трофимчик заявляла о давлении, которое оказывали на ее подзащитного в СИЗО.

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