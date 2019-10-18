Суд смягчил приговор националисту Тесаку из-за декриминализации статьи УК

Сыктывкарский городской суд смягчил приговор лидеру движения «Реструкт» Максиму Марцинкевичу, известному как Тесак. Об этом РБК сообщил его адвокат Иван Северович.

По словам защитника, с его клиента сняли обвинения в возбуждении ненависти и вражды (ч. 1 ст. 282 УК), так как эту статью частично декриминализировали

«Решение получили на руки, его отменили в связи с декриминализацией статьи ч.1. Так как она отменилась — ушел рецидив, поэтому его перевели на общий режим. Сколько ему остальное сидеть, сейчас выясняем. По нашим подсчетам, где-то к концу ноября должен выйти, до Нового года», — сказал Северович.

Он сообщил, что в заключении Марцинкевич ведет себя нормально и никто не обращает на него внимания. Адвокат заметил, что администрация колонии нормально содержит заключенного.

Марцинкевича задержали на Кубе в 2014 году и депортировали в Россию. В 2017 году его осудили на десять лет колонии строгого режима, однако затем приговор отменили, а дело направили на новое рассмотрение. Однако в конце декабря 2018 года его вновь приговорили к аналогичному сроку.