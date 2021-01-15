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Адвокат семьи Тесака усомнился, что националист рассказал «вообще все»

Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

К письму неонациста Максима Марцинкевича (по прозвищу Тесак), в котором он говорит о признании в убийствах и призывает других националистов бежать из страны, надо относиться с настороженностью. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Тесака Алексей Михальчик.

Письмо 14 января опубликовал на своей странице в Facebook Влади Антоневич — режиссер, снявший фильм «Кредит на убийство». Фильм 2015 года посвящен ряду нерасследованных убийств мигрантов начала нулевых годов в России. Опубликованное письмо, Марцинкевич якобы написал адвокату другого известного националиста — Андрею Дедову по прозвищу Дед. В письме автор заявляет, что «рассказал вообще все» о ряде убийств, а затем призывает Деда и других националистов бежать из страны.

«Почерк похож, но уже столько всплыло записок Марцинкевича, что я с настороженностью к этому отношусь. — сказал защитник. — При этом обращаю внимание, что говорить о том, что Марцинкевич признается в совершении каких-то убийств, тоже не корректно».

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Михальчик сказал, что факт появления таких записок дискредитирует возможные доказательства по этому делу. По словам адвоката, информация об этой записке появилась еще летом, а до Нового года прошел ряд задержаний.

«Получается, что никто из лиц, которых он предупреждает, не скрылся. Возможно, это его записка, и он написал ее также под давлением, может, оперативники хотели спровоцировать на общение этих лиц. Насколько мне известно, в материалах уголовного дела этой записки нет», — говорит Михальчик.

По его словам, сам Марцинкевич еще в 2018 году сообщал своему адвокату, что сотрудники ФСБ тестировали его на полиграфе. Силовики хотели выявить причастность националиста к преступлениям. «Полиграф показал, что он не участвовал в этих преступлениях», — сказал Михальчик.

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Максим Марцинкевич был основателем организаций «Формат-18» и «Реструкт». В рамках последней он организовал проект «Оккупай педофиляй», который преследовал цель борьбы с педофилией.

А августе 2014 года Марцинкевича приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни. Затем этот срок сократили до двух лет и девяти месяцев. В 2018 году ему дали 10 лет колонии строгого режима за нападение на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.

16 сентября прошлого года Марцинкевича нашли мертвым в камере следственного изолятора в Челябинске 16 сентября. Оттуда его должны были этапировать в Москву, чтобы дать показания по вменяемым убийствам.

Следователи считают, что националист покончил с собой. При нем была найдена предсмертная записка. Адвокат версию о самоубийстве отвергает, утверждая, что на теле Тесака были обнаружены следы пыток. В авторстве предсмертной записки защитник тоже усомнился. Кроме того, адвокат Валентина Трофимчик, защищавшая Марцинкевича, утверждала, что в СИЗО на ее подзащитного оказывали давление.

Следственный комитет считает, что Марцинкевич причастен к ряду убийств мигрантов в нулевых годах в России. Речь идет об убийстве двух человек в апреле 2007 года рядом с городом Королев Московской области. В качестве доказательств следователи приводят записки с признательными показаниями, которые, как утверждает СК, принадлежали Тесаку.

В декабре стало известно еще об одной предсмертной записке Марцинкевича. Об этом сообщало ТАСС со ссылкой на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи со смертью заключенного. В записке Тесак указывал, что убийств, в которых ранее признался, не совершал, оговорив в показаниях себя и других лиц.

новости Максим Марцинкевич убийство националисты адвокат
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