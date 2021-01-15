Адвокат семьи Тесака усомнился, что националист рассказал «вообще все»

Максим Марцинкевич (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

К письму неонациста Максима Марцинкевича (по прозвищу Тесак), в котором он говорит о признании в убийствах и призывает других националистов бежать из страны, надо относиться с настороженностью. Об этом РБК сообщил адвокат семьи Тесака Алексей Михальчик.

Письмо 14 января опубликовал на своей странице в Facebook Влади Антоневич — режиссер, снявший фильм «Кредит на убийство». Фильм 2015 года посвящен ряду нерасследованных убийств мигрантов начала нулевых годов в России. Опубликованное письмо, Марцинкевич якобы написал адвокату другого известного националиста — Андрею Дедову по прозвищу Дед. В письме автор заявляет, что «рассказал вообще все» о ряде убийств, а затем призывает Деда и других националистов бежать из страны.

«Почерк похож, но уже столько всплыло записок Марцинкевича, что я с настороженностью к этому отношусь. — сказал защитник. — При этом обращаю внимание, что говорить о том, что Марцинкевич признается в совершении каких-то убийств, тоже не корректно».

Михальчик сказал, что факт появления таких записок дискредитирует возможные доказательства по этому делу. По словам адвоката, информация об этой записке появилась еще летом, а до Нового года прошел ряд задержаний.