СК заявил о записях с раскаянием Тесака

Максим Марцинкевич (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

В СК сообщили о наличии у ведомства записей с признательными показаниями Максима Марцинкевича (Тесака) в преступлениях совершенных в период с 2003 по 2007 год. Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По словам Петренко, в ходе «доверительной беседы со следователем» Марцинкевич рассказал, что начал убивать приезжих в столицу с 19 лет, будучи приверженцем националистических взглядов. «Все эти записи у нас есть», — рассказала Петренко.

В СК утверждают, что Тесак раскаивался в своих поступках, в связи с чем рассказал не только об убийстве 2007 года, но и об обстоятельствах другого двойного убийства, о котором правоохранительным органам не было известно.

В ведомстве отметили, что на основании этих сведений следователи обследовали местность и обнаружили останки жертв преступления.