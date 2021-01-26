В Сети опубликовали дневник Тесака

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 75,64 (+0,78) Инвестиции, 14:00
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 91,67 (+0,52) Инвестиции, 14:00
Медитация на работе: как обустраивают современные офисы РБК и СберМаркет, 18:28 РФС запретил «Тамбову» регистрировать новых игроков Спорт, 18:25 Мошенница Анна Делви дала Трампу советы по выживанию в тюрьме Стиль, 18:25 Последствия оползня в Дагестане. Видео Общество, 18:14 Акции Beyond Meat взлетели на 32% после новости о партнерстве с PepsiCo Инвестиции, 18:10 Путин открыл новую транспортную развязку в Химках Общество, 18:02 Госдума одобрила в первом чтении законопроект о гаражной амнистии Общество, 18:01 Hyundai показал на видео новый электрический кроссовер для России Авто, 18:00 Итальянский клуб подтвердил аренду нападающего ЦСКА Спорт, 17:55 На юго-западе Москвы задержали подозреваемого в стрельбе по кошкам Общество, 17:55 Тульское МВД опровергло данные о гибели пенсионера из-за бездействия Общество, 17:54 «Зенит» вошел в топ-20 клубов с самым высоким доходом за сезон 2019/20 Спорт, 17:50 Экс-сотрудника наркоконтроля задержали за создание нарколабораторий Общество, 17:42 Век учись: как встроить обучение в рабочие будни Экономика образования, 17:40 
Общество ,  
0 

В Сети опубликовали дневник Тесака

Максим Марцинкевич
Максим Марцинкевич (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Telegram-канал Mash опубликовал дневник националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, который погиб в челябинском СИЗО. Адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик подтвердил РБК подлинность опубликованного Mash дневника.

На страницах дневника можно увидеть списки дел Тесака, планы на будущее, списки упражнений, книг, схемы и графики, контакты, адреса, номера телефонов, цитаты, стихи и другие записи.

Адвокат Тесака заявил о найденных прокуратурой нарушениях в работе СИЗО
Политика
Максим Марцинкевич

Тесака приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни в 2014 году. Позднее этот срок сократили до двух лет и девяти месяцев.

В 2018 году Марцинкевич вновь был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за нападение на людей. В сентябре 2020 года его нашли мертвым в камере челябинского СИЗО, откуда его должны были этапировать в Москву для дачи показаний по делам об убийствах 2000-х годов, соучастие в которых ему вменяли в вину.

По версии следствия, Тесак покончил с собой, оставив предсмертную записку. Адвокат семьи Марцинкевича отверг эту версию и усомнился в авторстве записки. Михальчик утверждал, что на теле Тесака были следы пыток. До этого адвокат осужденного Валентина Трофимчик заявляла о давлении, которое оказывали на ее подзащитного в СИЗО.
 

дневник Тесак интернет новости
Материалы по теме
Адвокат Тесака заявил о найденных прокуратурой нарушениях в работе СИЗО
Политика
Адвокат семьи Тесака усомнился, что националист рассказал «вообще все»
Политика
Следствие попросило арестовать еще пятерых соратников Тесака
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter