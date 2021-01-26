В Сети опубликовали дневник Тесака

Максим Марцинкевич (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Telegram-канал Mash опубликовал дневник националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, который погиб в челябинском СИЗО. Адвокат семьи Марцинкевича Алексей Михальчик подтвердил РБК подлинность опубликованного Mash дневника.

На страницах дневника можно увидеть списки дел Тесака, планы на будущее, списки упражнений, книг, схемы и графики, контакты, адреса, номера телефонов, цитаты, стихи и другие записи.

Тесака приговорили к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни в 2014 году. Позднее этот срок сократили до двух лет и девяти месяцев.

В 2018 году Марцинкевич вновь был приговорен к 10 годам колонии строгого режима за нападение на людей. В сентябре 2020 года его нашли мертвым в камере челябинского СИЗО, откуда его должны были этапировать в Москву для дачи показаний по делам об убийствах 2000-х годов, соучастие в которых ему вменяли в вину.