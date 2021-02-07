Вирусологи рассказали, когда россияне смогут отказаться от масок

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предположил, что отмена масочного режима может наступить еще раньше. «Прогнозы пока делать сложно. Но я думаю, что в апреле, может быть мае будет отмена масочно-перчаточного режима за отсутствием необходимости», — считает он. Летом, уверен он, маски россиянам носить не придется, однако осенью может наступить новый всплеск заболеваемости респираторными заболеваниями. «Надо смотреть, будет ли всплеск по коронавирусу и сколько будет тяжелых больных. Опыт борьбы с пандемией показал, что маска — надежная вещь, которая защищает не только от коронавирусной инфекции, но и от ОРВИ, и от гриппа. Я думаю, что есть возможность, что масочный режим в отдельных учреждениях будет вводиться уже на постоянной основе. У нас целевой показатель — коллективный иммунитет более 70% по антителам», — говорит Болибок.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <20 000 0 <40 000 0 <60 000 0 от 60 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович полагает, что прогнозировать зимой, в начале так называемого респираторного интервала, сценарий развития респираторной инфекции — «дело неблагодарное». «Безусловно, люди стали аккуратнее в большинстве городов, носят маски. Исключение тут составляет, Санкт-Петербург, где это не принято, к сожалению. Все это способствует снижению заболеваемости. Москва тут хороший пример, но большинство субъектов федерации показывают плюс-минус разную картинку», — описала она ситуацию. В Москве до конца января, по ее словам, фиксировался устойчивый тренд на снижение заболеваемости, но, к примеру, в Санкт-Петербурге ситуация пока не улучшается.

Несмотря на частичное смягчение ограничений, опрошенные РБК аптечные и торговые сети пока не видят существенного падения спроса на маски. «В течение двух последних недель января текущего года — после того, как стартовала вакцинация от COVID-19 — мы не заметили значительного снижения продаж медицинских масок: в аптеках сети «Ригла» было реализовано более 120 тыс. и свыше 118 тыс. штук, соответственно», — рассказал РБК генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Более того, в сети «Магнит» в январе зафиксировали скачок спроса на маски. Их продажи в «Магните» в прошлом месяце выросли в 2,5 раза по сравнению с декабрем. В магазинах X5 Retail Group (бренды «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») спрос на одноразовые маски сократился (в супермаркетах «Перекресток» продажи одноразовых масок на неделе с 25 по 31 января снизились на 4% по отношению к предыдущей неделе), но представители сети связывают это с ростом популярности многоразовых масок.

Из числа опрошенных компаний сильно продажи масок сократились у онлайн-ретейлера Wildberries. В конце января — начале февраля продажи одноразовых масок снизились в штуках на 42%, а многоразовых — на 39% по сравнению с ноябрем — декабрем. В Wildberries предполагают, что это связано с тем, что средняя цена масок снизилась, и потребители начали чаще покупать большие пачки по 100 — 200 масок, запасы которых пополняются по мере необходимости. Кроме того, возможной причиной в сети называют снижение социальной активности россиян.

Ограничения в связи с эпидемией коронавирусной инфекцией в России вводятся на региональном уровне в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Сейчас большинство ограничений, действовавших весной и осенью отменены, однако, как следует из данных оперативного штаба, требование по ношению масок и перчаток в общественных местах и общественном транспорте по-прежнему сохраняется во всех регионах страны. В Москве, к примеру, до начала июля ношение масок было обязательным в том числе и на улицах, однако в связи с летним спадом заболеваемости это требование было переведено в разряд рекомендаций.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не называла точных сроков, когда россияне смогут снять маски, но в конце января она предположила, что отменить масочный режим можно будет уже в этом году, поскольку COVID-19 превращается в сезонное заболевание. В декабре она предположила, что эпидемия может завершиться весной 2021 года.

Основные ограничения по коронавирусу могут быть сняты к маю,заявлял мэр Москвы Сергей Собянин. Это, по его словам, будет возможно, если удастся воспользоваться нынешним «относительно стабильным периодом положительных изменений». При этом во всей России все «будет более или менее нормально к лету», говорил мэр столицы.

В других странах пока есть опасения начала новой, третьей волны коронавируса. О том, что такой риск есть, в частности, говорил главный главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл. Это произойдет, по его словам, если люди не будут должным образом соблюдать ограничения из-за коронавируса. Всемирная организация здравоохранения наблюдает, что число выявляемых случаев коронавируса снижается. Однако, в таких условиях важно продолжать соблюдать ограничения, чтобы не допустить новой волны, говорила эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен. Страны уже сталкивались со мнижением случаев инфицирования людей, однако страны слишком быстро снимали ограничения, говорил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Согласно опросу, проведенному компанией Ipsos, 66% россиян предполагают, что и через год в России сохранится масочный режим.