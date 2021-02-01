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Власти Петербурга оценили сроки снятия ограничений из-за COVID-19

Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Дальнейшее снятие ограничений в Санкт-Петербурге стоит ждать в феврале. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил первый зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

«Ориентировочно это две-три недели, срок может корректироваться в зависимости от ситуации. Мы будем основываться на рекомендациях Роспотребнадзора, и в середине февраля, может, к концу, какие-то ограничительные меры будут смягчаться», — сказал Ситов.

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

О том, что некоторые ограничения в Петербурге могут быть сняты, ранее писало издание «Фонтанка» со ссылкой на источники. По их словам, обсуждается возобновление работы торговых центров и общепита, а также послабления для концертных площадок и кинотеатров. Сейчас последние работают при заполненности залов максимум на четверть, а театрам можно продавать 50% билетов.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в городе коронавирус выявили у 1842 человек, а всего с начала пандемии — 335 958 случаев заражения.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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