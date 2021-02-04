Собянин допустил снятие основных ограничений по COVID-19 в Москве к маю

В конце января мэр Москвы заявил, что новой коронавирусной инфекцией в столице переболели более половины жителей

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» допустил, что основные ограничения в столице, связанные с распространением коронавирусной инфекции, могут быть сняты в мае. По его словам, это будет сделано, если удастся воспользоваться нынешним «относительно стабильным периодом положительных изменений».

Что касается всей страны, то, как предположил Собянин, все «будет более-менее нормально к лету», сообщает агентство «РИА Новости».

По словам Собянина, сейчас заболеваемость в Москве находится на уровне сентября-октября. В этих условиях пока еще рано разрешать массовые мероприятия и снимать ограничения для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Собянин также объяснил, что отмена требования об обязательном переводе 30% сотрудников столичных компаний на удаленный режим необходима для того, чтобы экономика нормально развивалась, а люди возвращались на рабочие места.