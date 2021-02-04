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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин допустил снятие основных ограничений по COVID-19 в Москве к маю

В конце января мэр Москвы заявил, что новой коронавирусной инфекцией в столице переболели более половины жителей
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» допустил, что основные ограничения в столице, связанные с распространением коронавирусной инфекции, могут быть сняты в мае. По его словам, это будет сделано, если удастся воспользоваться нынешним «относительно стабильным периодом положительных изменений».

Что касается всей страны, то, как предположил Собянин, все «будет более-менее нормально к лету», сообщает агентство «РИА Новости».

По словам Собянина, сейчас заболеваемость в Москве находится на уровне сентября-октября. В этих условиях пока еще рано разрешать массовые мероприятия и снимать ограничения для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания.

Собянин также объяснил, что отмена требования об обязательном переводе 30% сотрудников столичных компаний на удаленный режим необходима для того, чтобы экономика нормально развивалась, а люди возвращались на рабочие места.

Собянин назвал долю переболевших коронавирусом москвичей
Общество
Фото:Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

29 января в интервью телеканалу «Россия 1» мэр Москвы заявлял, что дальнейшая отмена ограничений будет зависеть от соблюдения гражданами мер санитарной безопасности и от конкретной обстановки. «К сожалению, еще большое количество людей находятся в больницах, в тяжелом состоянии, в отделениях реанимации», — заявил Собянин. При этом он отметил, что загруженность медицинских учреждений заметно снизилась.

27 января власти Москвы отменили ряд ограничений, связанных с распространением коронавируса. В частности, заведениям разрешили работать ночью, а для работодателей отменили обязательный перевод 30% сотрудников на удаленную работу.

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С середины января ежедневное число выявленных случаев заболевания в Москве медленно снижается. Если 14 января этот показатель составил 5893, то 4 февраля — 2095.

Всего, по данным портала стопкоронавирус.рф, в Москве было выявлено 937 450 случаев заболевания. 835 168 заболевших выздоровели, 13 701 человек умер.

При этом Собянин 29 января выразил уверенность, что COVID-19 переболели более половины жителей столицы. Людям, которые перенесли заболевание, он предложил отложить вакцинацию против коронавируса до лета или осени, чтобы они могли подготовиться к подъему заболеваемости в холодное время года.

Автор
Артем Филипенок
Сергей Собянин коронавирус
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