В ВОЗ сообщили о снижении темпов распространения коронавируса

Свою роль в этом сыграли усилия стран по борьбе с пандемией, их информирование населения о мерах защиты, подготовка медработников и кампании вакцинации. При этом в ВОЗ в очередной раз подчеркнули необходимость сохранять меры

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечают замедление темпов распространения коронавируса, но при этом считают необходимым продолжать соблюдать меры профилактики заражения. Об этом заявила на брифинге организации эксперт ВОЗ Мария ван Керкховен.

«Мы действительно наблюдаем снижение числа выявляемых случаев заражения в день и это действительно хорошие новости. Это происходит за счет целого ряда факторов и в первую очередь за счет мер, которые применяют страны для того, чтобы прерывать цепочки передачи вируса и не допускать инфицирования других людей», — отметила она

Большую роль, по ее словам, также играют действия государства по информированию населения о необходимых мерах для защиты от заражения, подготовка медработников и усилия в рамках кампаний вакцинации населения.

Керкховен настоятельно призвала страны, в которых число заболевших снижается, продолжать соблюдать меры по борьбе с пандемией. По ее словам, они сейчас проходят критический этап.