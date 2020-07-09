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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин объявил об отмене обязательного ношения масок на улице

С 13 июля требование об обязательном ношении масок на улицах столицы заменяется рекомендацией. Однако маски по-прежнему нужно будет надевать в магазинах и транспорте
Фото: Сергей Михайличенко / SOPA / ZUMA / ТАСС
Фото: Сергей Михайличенко / SOPA / ZUMA / ТАСС

С 13 июля москвичам больше не обязательно надевать маски, респираторы и другие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ) перед каждым выходом на улицу. Обязательный масочный режим в этой части отменяется и заменяется рекомендательным, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», — написал Собянин в своем блоге.

Власти Москвы с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты
Общество
Фото: Yara Nardi / Reuters

В указе мэра столицы отмечается, что даже после очередного смягчения ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, на улицах Москвы по-прежнему обязательным останется соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, после 13 июля останутся в силе запреты на:

  • проведение публичных мероприятий;
  • массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе;
  • курение кальянов в ресторанах, барах и кафе.

В то же время с 13 июля снимаются ограничения на работу образовательных учреждений Москвы. В результате спортивные, музыкальные и художественные школы смогут возобновить занятия в очной форме, студенты — посещать вузы, а абитуриенты — сдавать экзамены в очной форме.

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С этого же дня в парках Москвы заработают аттракционы и возобновят работу секции и кружки, при условии заполнения их помещений не более чем на 50%. Открытие кинотеатров и концертных залов — при соблюдении того же условия — откладывается до 1 августа.

«В Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и добрая праздничная атмосфера, по которой мы так соскучились за долгие месяцы пандемии», — прокомментировал свое решение Собянин.

По словам мэра столицы, о сроках отмены сохраняющихся ограничений будет объявлено после того, как власти Москвы убедятся в том, что «никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад».

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сергей Собянин, коронавирус
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