Собянин объявил об отмене обязательного ношения масок на улице

С 13 июля требование об обязательном ношении масок на улицах столицы заменяется рекомендацией. Однако маски по-прежнему нужно будет надевать в магазинах и транспорте

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С 13 июля москвичам больше не обязательно надевать маски, респираторы и другие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ) перед каждым выходом на улицу. Обязательный масочный режим в этой части отменяется и заменяется рекомендательным, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», — написал Собянин в своем блоге.

В указе мэра столицы отмечается, что даже после очередного смягчения ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, на улицах Москвы по-прежнему обязательным останется соблюдение социальной дистанции.

Кроме того, после 13 июля останутся в силе запреты на: