Собянин объявил об отмене обязательного ношения масок на улице
С 13 июля москвичам больше не обязательно надевать маски, респираторы и другие средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗ) перед каждым выходом на улицу. Обязательный масочный режим в этой части отменяется и заменяется рекомендательным, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Обязательный масочный режим на улицах будет отменен. Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах», — написал Собянин в своем блоге.
В указе мэра столицы отмечается, что даже после очередного смягчения ограничений, введенных для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19, на улицах Москвы по-прежнему обязательным останется соблюдение социальной дистанции.
Кроме того, после 13 июля останутся в силе запреты на: