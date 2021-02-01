Глава ВОЗ заявил о возможности контролировать пандемию

Об этом свидетельствует снижение числа новых заболевших уже третью неделю подряд. Директор организации Тедрос Гебрейесус отметил, что контролировать пандемию можно даже с учетом мутаций вируса

Тедрос Гебрейесус (Фото: Christopher Black / WHO / Reuters)

Коронавирусной инфекцией можно управлять. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге 1 февраля.

Он напомнил, что число новых случаев COVID-19 во всем мире снижается уже третью неделю подряд. И, хотя есть страны с ростом заболеваемости, на глобальном уровне это является обнадеживающей новостью.

«Это демонстрирует, что вирусом можно управлять даже с учетом распространения его новых вариантов. Это показывает, что мы можем предотвратить инфицирование и спасти жизни, если продолжим соблюдать уже проверенные меры по охране здоровья общества», — заявил Гебрейесус.

При этом он напомнил, что мир уже сталкивался со снижением заболеваемости коронавирусной инфекции, отметив, что тогда страны слишком быстро снимали ограничения, а люди ослабляли бдительность.