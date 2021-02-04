Главный эпидемиолог Швеции предупредил о риске третьей волны COVID

Это предусматривает один из прогнозов распространения инфекции в стране. Чтобы избежать третьей волны, власти рекомендовали гражданам максимально ограничить контакты. К лету в Швеции хотят ввести ковид-паспорта

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Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Швеции за последние недели улучшилась, но число выявляемых случаев заражения может вырасти, если люди не будут соблюдать ограничения. Об этом заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, передает телеканал SVT.

«Если мы не продержимся должным образом, существует большой риск возникновения третьей волны», — сказал он.

По словам Тегнелла, шведское агентство общественного здравоохранения разработало несколько сценариев распространения коронавируса, каждый из них основан на том, как люди будут контактировать друг с другом. Первый предполагает, что число новых случаев продолжит снижаться, второй — что оно останется на достаточно высоком уровне. Третья волна COVID-19 предусмотрена третьим сценарием. «Это может начаться относительно скоро, через несколько недель», — предупредил Тегнелл.

«Чем больше у нас контактов, прежде всего с новыми людьми, тем выше риск распространения инфекции», — пояснил эпидемиолог и призвал максимально ограничить их.