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Пандемия коронавируса ,  
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Главный эпидемиолог Швеции предупредил о риске третьей волны COVID

Это предусматривает один из прогнозов распространения инфекции в стране. Чтобы избежать третьей волны, власти рекомендовали гражданам максимально ограничить контакты. К лету в Швеции хотят ввести ковид-паспорта
Фото: Mikael Sjoberg / Bloomberg
Фото: Mikael Sjoberg / Bloomberg

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Швеции за последние недели улучшилась, но число выявляемых случаев заражения может вырасти, если люди не будут соблюдать ограничения. Об этом заявил главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл, передает телеканал SVT.

«Если мы не продержимся должным образом, существует большой риск возникновения третьей волны», — сказал он.

По словам Тегнелла, шведское агентство общественного здравоохранения разработало несколько сценариев распространения коронавируса, каждый из них основан на том, как люди будут контактировать друг с другом. Первый предполагает, что число новых случаев продолжит снижаться, второй — что оно останется на достаточно высоком уровне. Третья волна COVID-19 предусмотрена третьим сценарием. «Это может начаться относительно скоро, через несколько недель», — предупредил Тегнелл.

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Политика
Фото:Claudio Bresciani / Reuters

«Чем больше у нас контактов, прежде всего с новыми людьми, тем выше риск распространения инфекции», — пояснил эпидемиолог и призвал максимально ограничить их.

В Швеции из-за коронавируса перевели часть работников на удаленный режим, ограничили число покупателей в магазинах, посетителей торговых центров, ресторанов и спортзалов, обязали жителей носить защитные маски в общественном транспорте. В стране также действует запрет на продажу алкоголя после 20:00.

4 февраля власти Швеции объявили, что собираются разработать цифровые сертификаты о вакцинации от коронавируса. По словам главы Минздрава Лены Халленгрен, документ в том числе упростит владельцам поездки за границу. В будущем наличие подтверждения о сделанной прививке от посетителей могут потребовать некоторые предприятия общественного питания, заявила она. Документ могут ввести к лету.

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Накануне о введении цифровых ковид-паспортов сообщили власти Дании, предполагается, что они начнут действовать через три-четыре месяца. И. о. главы Минфина Мортен Бёдсков заявил, что это будет означать постепенное открытие датских границ.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не считают, что документ, подтверждающий прохождение вакцинации, должен стать обязательным требованием для международных поездок. Комитет по чрезвычайным ситуациям указал, что доступ к вакцинам ограничен, а путешественник должен соблюдать и другие меры по снижению риска распространения инфекции.

Швеция — одна из немногих стран, которые отказались от жестких мер изоляции в ответ на пандемию. В начале июня главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл признал, что подход властей к борьбе с распространением инфекции привел к чрезмерному числу смертей.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Швеции заразились коронавирусом более 584,6 тыс. человек, более 12 тыс. умерли.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Наталия Анисимова
Швеция коронавирус COVID-19
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