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Попова оценила сроки отмены обязательного ношения масок

По ее словам, это может произойти уже в этом году. Причиной тому глава Роспотребнадзора назвала вакцинацию и привычку людей жить с этой инфекцией
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Обязательное ношение масок в общественных местах, ставшее одной из мер по борьбе с коронавирусом COVID-19, может быть отменено уже в этом году. Об этом в эфире «Первого канала» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, существует надежда на то, что люди в 2021 году смогут снять маски. «И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — сказала она.

Как отметила Попова, сейчас подтверждается предположение о том, что COVID-19 будет сезонным заболеванием. «Сегодня он потихонечку уходит», — добавила она.

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Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что антитела к коронавирусу к настоящему моменту выработались примерно у 20–25% россиян. «Но привить нужно всех, кто сегодня еще не переболел», — уверена Попова.

Говоря о мутациях COVID-19, она заявила, что Роспотребнадзор пока не зафиксировал распространения на территории страны «британского» штамма. Для того чтобы понять, циркулирует он по России или нет, специалисты проводят большое количество исследований, которые называются секвенированием. Вместе с тем Попова отметила, что российские ученые обнаружили почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса COVID-19, однако все они являются нейтральными. «Эти мутации не влекут за собой никаких изменений в отношении «вирус и человеческий организм», — заключила она.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, по состоянию на утро 28 января в России COVID-19 заболели почти 3,8 млн человек, из которых 3,2 млн вылечились, 71 651 пациент скончался. По данным американского университета Джонса Хопкинса и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число заразившихся COVID-19 в мире превысило 100 млн человек. Россия, по их подсчетам, идет на четвертом месте в мире по числу заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Автор
Михаил Юшков
Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус COVID-19 маски
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