Попова оценила сроки отмены обязательного ношения масок

По ее словам, это может произойти уже в этом году. Причиной тому глава Роспотребнадзора назвала вакцинацию и привычку людей жить с этой инфекцией

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Обязательное ношение масок в общественных местах, ставшее одной из мер по борьбе с коронавирусом COVID-19, может быть отменено уже в этом году. Об этом в эфире «Первого канала» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, существует надежда на то, что люди в 2021 году смогут снять маски. «И эта надежда основывается, во-первых, на том, что мы уже показали, что мы научились жить с этим вирусом, и во-вторых, мы прививаемся», — сказала она.

Как отметила Попова, сейчас подтверждается предположение о том, что COVID-19 будет сезонным заболеванием. «Сегодня он потихонечку уходит», — добавила она.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что антитела к коронавирусу к настоящему моменту выработались примерно у 20–25% россиян. «Но привить нужно всех, кто сегодня еще не переболел», — уверена Попова.