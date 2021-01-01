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Россияне оценили шансы на лучший мир после пандемии

Участники опроса ждут улучшений в жизни, но сомневаются, что изменения произойдут в ближайшее время
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Жители России не верят, что после завершения пандемии мир изменится к лучшему. Таковы результаты исследования Ipsos Predictions (есть у РБК), которое, помимо России, проводилось еще в 30 странах.

Так, в наступление лучшего мира после завершения кризиса, связанного с COVID-19, верят только 22% россиян, а 70% сомневаются в этом. Настроения жителей России разделяют в Северной Америке и Европе, тогда как, например, респонденты в Индии более оптимистичны (что мир изменится к лучшему, верят 62% участников опроса в этой стране).

При этом 45% россиян все же рассчитывают на то, что жизнь в стране придет в норму, 37% надеются, что полностью восстановится экономика. Однако не так много людей рассчитывают на то, что это произойдет уже в самой ближайшей перспективе. Например, 66% предполагают, что и через год большинству граждан в России придется соблюдать масочный режим. Более того, 66% опасаются, что в будущем жителей планеты ждет еще одна пандемия, вызванная новым вирусом. Для примера в Северной Америке, Великобритании, Италии в такой сценарий верят лишь 32-36% респондентов.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Во всех без исключения странах большинство участников опроса заявили, что 2020 год для них лично и их близких был плохим. Но если в предыдущие годы в России такого мнения придерживались 42-48% респондентов, то теперь этот показатель вырос до 70%.

76% верят, что для них лично 2021 год будет лучше, чем уходящий. В 2016 и 2017 годах этот показатель достигал 85-87%. Примечательно, что больше всего на улучшение рассчитывают в Китае (94%) — стране, в которой год назад была зафиксирована первая вспышка коронавирусной инфекции. Меньше всего верят в лучшее в новом году жители Японии (44%).

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В России в опросе Ipsos Predictions, который проводился в конце октября — начале ноября, участвовали 500 человек, проживающие в основном  в городах.

В ходе декабрьского опроса портала SuperJob 58% респондентов в России заявили, что боятся заразиться коронавирусом. Этот показатель оказался выше тех цифр, которые фиксировались в мае.

Этот же опрос показал, что лишь 32% «однозначно готовы» или «скорее готовы» сделать прививку от COVID 19. Доля категорических противников вакцинации достигла максимального уровня в 42%.

Автор
Артем Филипенок
коронавирус опрос оптимизм пессимизм
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