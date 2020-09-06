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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Берлин увидел признаки причастности Москвы к отравлению Навального, госсекретарь США сообщил о недоверии к российской вакцине, против Порошенко ввели санкции, а Захарова чуть не поссорила Москву и Белград. Главное — в обзоре РБК

Берлин увидел признаки участия Москвы в отравлении Навального

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что «есть много признаков», указывающих на причастность российского государства к отравлению политика Алексея Навального. Маас указал, что доступ к отравляющему веществу «Новичок», следы которого немецкие врачи обнаружили в организме Навального, есть у небольшой группы людей, а в прошлом яд «принадлежал российским властям».

  • По словам министра, еще об одном доказательстве в пользу причастности Москвы к отравлению можно будет говорить, если российские власти не примут участия в раскрытии преступления. Если Москва не предпримет никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам «придется обсудить ответ», указал он.
  • При этом Маас отметил, что «сужать дискуссии» об ответе на отравление политика до реализации совместного проекта России и Германии «Северный поток-2» не следует. По его словам, в проекте занято более 100 компаний из 12 европейских стран — требующие остановить проект должны осознавать последствия этого шага.
  • Представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на словам Мааса о необходимости расследования заявила, что в ситуации с Навальным Берлин может вести двойную игру. По ее словам, Германия сама тормозит процесс расследования, поскольку Берлин еще не ответил на переданный 27 августа запрос Генпрокуратуры по поводу состояния политика.

Помпео выбрал стратегию по российской вакцине

Россия и Китай спешили вывести свои разработанные вакцины на рынок не для того, чтобы совершить медицинский прорыв, а в политических целях, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он считает, что по отношению к этим препаратам стоит руководствоваться стратегией «не доверяй, но проверяй».

  • Помпео призвал остальные страны «очень внимательно» присмотреться к препаратам и убедиться, что они созданы на основе реальных научных данных. Он считает, что неэффективная вакцина может привести к еще большим потерям.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна продолжает работать над собственной вакциной и рассчитывает получить ее до конца года или даже до конца октября. В ближайшие недели, по его словам, компания Pfizer надеется получить результаты испытаний препарата.
  • Ранее руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз заявлял, что в США не будут использовать российскую вакцину, зарегистрированную в августе, поскольку, по его словам, в США придерживаются «высочайших в мире стандартов в области здравоохранения».

Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

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Правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Это стало дополнением к документу 2018 года, принятому в ответ на введение Украиной ограничительных мер против россиян и российских компаний. В расширенный список попали бывший президент Украины Петр Порошенко и солист группы «Океан Эльзы», экс-лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук.

  • Всего в списке оказался 41 человек. Помимо Порошенко и Вакарчука в него были включены нынешняя глава «Голоса», депутат Верховной рады Кира Рудик, советник первого вице-премьера Степан Кубив, а также депутаты от партий «Наш край», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Оппозиционная платформа — за жизнь». Также под санкциями оказались командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
  • Внесение в список означает, что у указанных в нем людей заблокируют безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги и имущество на территории России, а также запретят им выводить из страны капитал.
  • Порошенко заявил, что попасть под российские санкции для него все равно что получить государственную награду, и назвал внесение в список «знаком качества». Экс-президент также сказал, что он и его партия противостоят «пятой колонне Кремля» уже шесть лет.

Пост Захаровой о переговорах Вучича с Трампом вызвал скандал

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила в Facebook пост, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу». Захарова отметила, что именно как на фото нужно сесть, «если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто вы на допросе».

  • Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич заявил, что Захаровой должно быть стыдно за такой пост. Он отметил, что у российского лидера Вучич «по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула», а о России не сказал «ни одного плохого» [слова].
  • Также Захарову раскритиковал министр обороны Сербии Александр Вулин. По его словам, Захарова «оскорбила всех, кто защищает Россию и Сербию в более напряженных местах, чем Facebook».
  • Сам Вучич отметил, что пост Захаровой больше всего говорит о ней самой. «Проявленный ею примитивизм и пошлость говорят о ней и тех, кто это опубликовал. Пусть разбираются, я не буду ей отвечать», — Вучич.
  • После критики Белграда Захарова обновила пост о визите Вучича к Трампу, указав что он был неверно истолкован. «Единственное, что в нем содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», — объяснила она, отметив, что американские чиновники нарушают протокол, чтобы «искусственно создать видимость собственной исключительности».
Автор: Мария Лисицына
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