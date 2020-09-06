Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Берлин увидел признаки причастности Москвы к отравлению Навального, госсекретарь США сообщил о недоверии к российской вакцине, против Порошенко ввели санкции, а Захарова чуть не поссорила Москву и Белград. Главное — в обзоре РБК

Берлин увидел признаки участия Москвы в отравлении Навального

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что «есть много признаков», указывающих на причастность российского государства к отравлению политика Алексея Навального. Маас указал, что доступ к отравляющему веществу «Новичок», следы которого немецкие врачи обнаружили в организме Навального, есть у небольшой группы людей, а в прошлом яд «принадлежал российским властям».

По словам министра, еще об одном доказательстве в пользу причастности Москвы к отравлению можно будет говорить, если российские власти не примут участия в раскрытии преступления. Если Москва не предпримет никаких действий в рамках расследования, Германии и ее партнерам «придется обсудить ответ», указал он.

При этом Маас отметил, что «сужать дискуссии» об ответе на отравление политика до реализации совместного проекта России и Германии «Северный поток-2» не следует. По его словам, в проекте занято более 100 компаний из 12 европейских стран — требующие остановить проект должны осознавать последствия этого шага.

Представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на словам Мааса о необходимости расследования заявила, что в ситуации с Навальным Берлин может вести двойную игру. По ее словам, Германия сама тормозит процесс расследования, поскольку Берлин еще не ответил на переданный 27 августа запрос Генпрокуратуры по поводу состояния политика.

Помпео выбрал стратегию по российской вакцине

Россия и Китай спешили вывести свои разработанные вакцины на рынок не для того, чтобы совершить медицинский прорыв, а в политических целях, заявил госсекретарь США Майк Помпео. Он считает, что по отношению к этим препаратам стоит руководствоваться стратегией «не доверяй, но проверяй».