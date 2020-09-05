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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп оценил сроки готовности американской вакцины от коронавируса

США рассчитывают получить вакцину до конца октября, сообщил Дональд Трамп. По его словам, в ближайшие недели одна из компаний-разработчиков ожидает результаты испытаний
Фото: Leah Millis/Reuters
Фото: Leah Millis/Reuters

Американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox Business.

«Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября», — сказал Трамп.

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Президент отметил компанию Pfizer, которая, по его словам, ожидает получить результаты испытаний препарата в ближайшие недели. Разработкой вакцины в США также занимаются Johnson & Johnson, Merck и Moderna.

Как писала газета The New York Times, еще в апреле Министерство здравоохранения и социальных служб США подготовило для администрации Трампа презентацию, в которой утверждалось, что вакцина должна быть готова в октябре 2020 года. По информации издания, несмотря на усилия Белого дома и фармацевтических компаний, эти сроки были отложены, и администрация президента поставила новой целью обеспечить выпуск миллионов доз вакцины к концу этого или началу следующего года.

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Российскую вакцину, которая была зарегистрирована в августе, в США использовать не будут. Об этом сообщил руководитель аппарата Белого дома Марк Медоуз, сославшись на «высочайшие в мире стандарты в области здравоохранения», которых придерживаются в США.

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Госсекретарь США Майк Помпео отмечал, что в отношении российской и китайской вакцин от коронавируса стоит следовать принципу «не доверяй, но проверяй». «Мы видели, как Россия и Китай спешат вывести эти вакцины на рынок, чтобы совершить не медицинский или эпидемиологический прорыв, а политико-дипломатический», — указал Помпео.

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Главный инфекционист США Энтони Фаучи говорил, что у него есть «серьезные сомнения» относительно того, точно ли в России доказали эффективность и безопасность своего средства.

Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа. Он сообщил, что она показала свою эффективность и почти не вызывает побочных эффектов.

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Источник: JHU
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Авторы: Анна Громова, Анастасия Батманова
Теги: Дональд Трамп, вакцина, коронавирус
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