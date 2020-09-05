Трамп оценил сроки готовности американской вакцины от коронавируса

США рассчитывают получить вакцину до конца октября, сообщил Дональд Трамп. По его словам, в ближайшие недели одна из компаний-разработчиков ожидает результаты испытаний

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Американская вакцина от коронавируса может быть готова в октябре. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox Business.

«Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября», — сказал Трамп.

Президент отметил компанию Pfizer, которая, по его словам, ожидает получить результаты испытаний препарата в ближайшие недели. Разработкой вакцины в США также занимаются Johnson & Johnson, Merck и Moderna.

Как писала газета The New York Times, еще в апреле Министерство здравоохранения и социальных служб США подготовило для администрации Трампа презентацию, в которой утверждалось, что вакцина должна быть готова в октябре 2020 года. По информации издания, несмотря на усилия Белого дома и фармацевтических компаний, эти сроки были отложены, и администрация президента поставила новой целью обеспечить выпуск миллионов доз вакцины к концу этого или началу следующего года.