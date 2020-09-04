Россия ввела санкции против Порошенко и Вакарчука

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости)

Правительство России расширило список лиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры. Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.

В список вошли, в частности, бывший украинский президент Петр Порошенко и солист группы «Океан Эльзи», бывший лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук.

Всего в список попал 41 человек, в том числе нынешняя глава «Голоса», депутат Верховной рады Кира Рудик и советник первого вице-премьера Степан Кубив.

Данным постановлением вносятся изменения в документ 2018 года, принятый «в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц» России.

Согласно документу, в отношении указанных лиц и организаций применяются такие меры, как блокировка безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод из страны капитала.