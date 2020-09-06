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В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом

Ранее Захарова опубликовала пост, где прикрепила к фотографии сидящего напротив Дональда Трампа президента Сербии кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу»
Марко Джурич
Марко Джурич (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой должно быть стыдно за слова о визите сербской делегации в США. Об этом написал в Twitter директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

«Представьте себе, что президент [Сербии Александр Вучич] ни одного плохого слова о России не сказал. Представьте себе, что президент у российского лидера по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию», — заявил он.

Ранее Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».

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Александр Вучич

«Если вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте», — говорится в подписи к фотографиям.

Президент Сербии Александр Вучич с 3 по 4 сентября совершил визит в Вашингтон, где в Белом доме было подписано соглашение с США об экономическом сотрудничестве с Косово.

По словам сербского лидера, ему удалось провести переговоры с Дональдом Трампом с глазу на глаз в Овальном кабинете без участия премьер-министра самопровозглашенного Косово Авдулаха Хоти.

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Вучич подчеркнул, что речь идет не о трехстороннем соглашении, поскольку Косово не признано сторонами субъектом международного права, за что он отдельно поблагодарил Трампа.

Заключенное соглашение регулирует вопросы, связанные со взаимными инвестициями. Также оно затрагивает вопрос водохранилища Газиводе, расположенного на границе Косово и Сербии. Так, согласно документу, Белград получит доступ к ресурсам Газиводе и ГЭС.

Остальные пункты соглашения касаются годичного моратория на вступление Косова в международные организации и подключение частично признанного государства к проекту устранения барьеров для свободного передвижения людей, товаров, услуг и капитала на территории Сербии, Албании и Северной Македонии.

Теги: Сербия, делегация, США, Мария Захарова
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