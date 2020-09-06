В Белграде возмутились постом Захаровой о переговорах Вучича с Трампом

Ранее Захарова опубликовала пост, где прикрепила к фотографии сидящего напротив Дональда Трампа президента Сербии кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу»

Марко Джурич (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Официальному представителю МИД России Марии Захаровой должно быть стыдно за слова о визите сербской делегации в США. Об этом написал в Twitter директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич.

«Представьте себе, что президент [Сербии Александр Вучич] ни одного плохого слова о России не сказал. Представьте себе, что президент у российского лидера по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула. Я не позволяю вам атаковать гордую Сербию», — заявил он.

Ранее Мария Захарова опубликовала пост в Facebook, где к фотографии сидящего напротив президента США Дональда Трампа лидера Сербии Александра Вучича прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу».

«Если вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы вы ни были. Просто поверьте», — говорится в подписи к фотографиям.