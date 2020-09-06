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Глава Минобороны Сербии заявил о «делах Вучича и мелкой злости Захаровой»

Александр Вулин
Александр Вулин (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко ответил на пост официального представителя МИД России Марии Захаровой, в котором она прокомментировала переговоры сербского президента Александра Вучича с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Вучич никогда не бросал ни свой народ, ни его друзей, не оскорблял и не унижал его. Захарова оскорбила всех, кто защищает Россию и Сербию в более напряженных местах, чем Facebook. Сегодня враги Сербии и России радуются мелкой злости Захаровой. За Вучичем стоят дела, а за Захаровой — злость, за которую ей будет стыдно», — отметил он (цитата по Danas).

Мария Захарова ранее опубликовала в Facebook фотографию Вучича, сидящего напротив Трампа в Белом доме, и кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу». В подписи к публикации говорилось: «Если вас позвали в БД [Белый дом], а стул поставили так, будто вы на допросе, садитесь как на фото #2».

Запись в facebook пользователя maria.zakharova.167

Ранее пост Захаровой раскритиковал директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич. Он напомнил, что Вучич ни разу не сказал о России ни одного плохого слова, и добавил, что официальному представителю российского МИД должно быть стыдно за подобные действия.

РБК обратился к официальному представителю МИД России за комментарием.

Президент Сербии Александр Вучич находился в США с официальным визитом с 3 по 4 сентября. В ходе визита в Белом доме было подписано соглашение между Сербией и США об экономическом сотрудничестве с Косово.

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Теги: Сербия, Минобороны, Мария Захарова, делегация, США
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