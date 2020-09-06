Захарова объяснила вызвавший скандал пост о переговорах Трампа и Вучича

Мария Захарова (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Пост официального представителя МИД России Марии Захаровой о переговорах между президентом США Дональдом Трампом и сербским лидером Александром Вучичем был неверно истолкован. Об этом написала сама Захарова, расширив свое сообщение в Facebook, которое вызвало резкую реакцию Белграда.

«Прошу прощения, но мой пост был неверно истолкован! Единственное, что в нем содержалось, — неприятие высокомерного отношения со стороны «исключительных», — объяснила Захарова.

По ее словам, в последнее время можно наблюдать, как американские чиновники регулярно нарушают протокол, чтобы «искусственно создать видимость собственной исключительности». Спикер МИД России назвала это неприемлемым.

Ранее она опубликовала фотографию Вучича, сидящего напротив Трампа, к которой прикреплен кадр из фильма «Основной инстинкт» со сценой «нога на ногу». Она написала, что всем, кого позвали в Белый дом, а стул поставили так, будто они на допросе, надо садиться как на втором фото.