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Вучич оценил слова Захаровой о его переговорах с Трампом

Александр Вучич
Александр Вучич (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Пост официального представителя российского МИД Марии Захаровой в Facebook о визите сербского президента Александра Вучича является примитивным и пошлым. Об этом заявил Вучич в интервью сербскому радио Pink.

«Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова. Проявленный ею примитивизм и пошлость говорят о ней и тех, кто это опубликовал. Пусть разбираются, я не буду ей отвечать», — сказал глава государства.

Ранее Захарова разместила в Facebook пост, в котором прокомментировала фото с переговоров Вучича с американским президентом Дональдом Трампом в овальном кабинете. Стул, на котором сидит сербский лидер, она сравнила со стулом для допроса, а также прикрепила к посту скриншот из фильма «Основной инстинкт».

Материал дополняется.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Сербия, Россия, Александр Вучич, Мария Захарова
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