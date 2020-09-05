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Порошенко сравнил российские санкции с государственной наградой

По мнению бывшего президента, санкции, введенные против него и других граждан Украины, являются «знаком качества»
Пётр Порошенко
Пётр Порошенко (Фото: Vadim Ghirda / AP)

Пятый президент Украины и депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко прокомментировал в Facebook санкции, введенные против него правительством России.

«Считаю, это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это — как знак качества», — заявил он. Порошенко подчеркнул, что он и его партия «продолжают держать оборону против пятой колонны Кремля» на протяжении шести последних лет.

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В начале сентября российское правительство расширило список граждан, против которых вводятся санкционные меры. Деньги, ценные бумаги и любое имущество  на территории России (если они имеются) заблокируют у 41 человека. Помимо Порошенко, Синюткина и Кубива в список вошли солист группы «Океан Эльзы» и экс-лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук, новый руководитель партии «Голос» Кира Рудик, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко и другие.

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Этот список стал дополнением к документу 2018 года. Первоначальный вариант санкционного списка содержал более 300 имен украинских деятелей и около 70 компаний.

Автор: Екатерина Митрохина
Теги: Петр Порошенко, санкции, Россия, Украина
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