Дискуссии, которые ведутся в Германии в связи с предполагаемым отравлением российского политика Алексея Навального, не нужно сужать до темы реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом в интервью газете Bild am Sonntag заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Сейчас сужать дискуссии только до темы «Северного потока — 2» — не тот случай», — сказал он.

Как отметил Маас, в строительстве газопровода задействованы более 100 компаний из 12 европейских стран. При этом около половины из них — немецкие. По словам главы МИДа, те, кто требует пересмотра позиции по «Северному потоку — 2», должны осознавать последствия такого шага.

Ранее правительство Германии сообщило, что Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике «Шарите» после того, как впал в кому в Омске, был отравлен ядом. По данным ведомства, отравляющее вещество принадлежит к той же группе, что и «Новичок». В Берлине это назвали атакой на политика и призвали Россию объяснить произошедшее.