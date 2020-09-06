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Отравление Навального ,  
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В МИД Германии заявили о важности строительства «Северного потока — 2»

Дискуссии, которые ведутся в Германии в связи с предполагаемым отравлением российского политика Алексея Навального, не нужно сужать до темы реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом в интервью газете Bild am Sonntag заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

«Сейчас сужать дискуссии только до темы «Северного потока — 2» — не тот случай», — сказал он.

Как отметил Маас, в строительстве газопровода задействованы более 100 компаний из 12 европейских стран. При этом около половины из них — немецкие. По словам главы МИДа, те, кто требует пересмотра позиции по «Северному потоку — 2», должны осознавать последствия такого шага.

В Германии оценили последствия отказа от «Северного потока-2»
Экономика
Фото: Stefan Sauer / dpa / Global Look Press

Ранее правительство Германии сообщило, что Навальный, который проходит лечение в берлинской клинике «Шарите» после того, как впал в кому в Омске, был отравлен ядом. По данным ведомства, отравляющее вещество принадлежит к той же группе, что и «Новичок». В Берлине это назвали атакой на политика и призвали Россию объяснить произошедшее.

После этого немецкая партия «Союз 90 / Зеленые» призвала канцлера Германии Ангелу Меркель остановить «Северный поток — 2». То же самое потребовали бывший лидер фракции ХДС/ХСС в бундестаге и кандидат на пост главы партии Фридрих Мерц, а также американский сенатор от Республиканской партии Том Коттон.

В России отрицают отравление Навального. По словам пресс-секретаря президента страны Дмитрия Пескова, до вывоза политика в Берлин в его организме не было обнаружено никаких следов отравляющих веществ.

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Теги: Германия, Северный поток-2, Алексей Навальный
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