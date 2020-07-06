Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 июля
USD ЦБ: 71,34 (+0,84) Quote, 13:44
Курс евро на 7 июля
EUR ЦБ: 80,56 (+1,34) Quote, 13:44
Как ускорить и удешивить разработку программных продуктов РБК и Инфосистемы Джет, 15:08 Тест-драйв Skoda Rapid и Kia Rio: старые счеты Авто, 15:04 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля Общество, 14:56 Бывшего украинского футболиста арестовали в Москве по делу о шпионаже Спорт, 14:55 Сыгравший хоббита Фродо Элайджа Вуд записал видео в поддержку Бабарико Политика, 14:54 Пандемия увеличила спрос на такси и аренду самокатов среди молодежи Экономика шеринга, 14:45  Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян Общество, 14:41 Как Газпромбанк Автолизинг вырастил бизнес до 10 млрд руб. за два года РБК и #CloudMTS, 14:38 В работе «Яндекс.Дзен» произошел локальный сбой Технологии и медиа, 14:35 Кремль ответил на слова главкома ВМС Украины о подготовке к вторжению Политика, 14:25 Чистая прибыль «Почты России» за год выросла на 14% Технологии и медиа, 14:22 От природного к абстрактному: новые высокие драгоценности Cartier Стиль, 14:21 ЦБ разрешит страховщикам поднять тарифы ОСАГО на 10% для плохих водителей Финансы, 14:20 Сколько стоит для ресторана начать поставку готовых блюд в супермаркеты Pro, 14:19
Пандемия коронавируса ,  
0 

Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян

По словам главы государства, европейские страны пока не могут разобраться между собой, не говоря уже о третьих странах
Аэрофлот AFLT ₽82,24 +1,56% Купить
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым заявил о том, что ситуация с открытием иностранных аэропортов для российских туристов остается неясной, стенограмму встречи приводит сайт Кремля.

«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — сказал президент.

Савельев отметил, что за рубежом достаточно много компаний, которые возобновили международные перевозки. «Если нам удастся договориться, и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80% — к декабрю, и где-то к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года, мы можем достичь уровня 2019 года по именно международным перевозкам», — сказал глава «Аэрофлота».

В Кремле сообщили о переговорах с зарубежными странами об открытии границ
Политика
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал о том, что решение об открытие российских границ будет приниматься правительственным оперативным штабом, который будет ориентироваться на мнения эпидемиологов и данные от зарубежных стран. При этом он отметил, что Москва ведет переговоры об открытии границ с некоторыми государствами.

Финляндия откроет границу с Россией для туризма в последнюю очередь
Политика
Фото: Olle Gustavsson / Wikipedia

В середине июня Россия не вошла в подготовленный Еврокомиссией список стран, которым открыли въезд в Евросоюз с 1 июля. В список таких государств включили Черногорию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Сербию.

Материал дополняется.

Автор: Артем Филипенок
Теги: коронавирус, Владимир Путин, Виталий Савельев
Материалы по теме
В Кремле сообщили о переговорах с зарубежными странами об открытии границ
Политика
Казахстан первым в СНГ восстанавливает карантинные ограничения
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter