Путин назвал неясными перспективы открытия границ Европы для россиян

По словам главы государства, европейские страны пока не могут разобраться между собой, не говоря уже о третьих странах

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент России Владимир Путин в ходе беседы с главой «Аэрофлота» Виталием Савельевым заявил о том, что ситуация с открытием иностранных аэропортов для российских туристов остается неясной, стенограмму встречи приводит сайт Кремля.

«Непонятно, что будут делать наши партнеры во многих странах мира, в том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут. И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков», — сказал президент.

Савельев отметил, что за рубежом достаточно много компаний, которые возобновили международные перевозки. «Если нам удастся договориться, и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80% — к декабрю, и где-то к концу зимнего сезона, а это конец марта следующего года, мы можем достичь уровня 2019 года по именно международным перевозкам», — сказал глава «Аэрофлота».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал о том, что решение об открытие российских границ будет приниматься правительственным оперативным штабом, который будет ориентироваться на мнения эпидемиологов и данные от зарубежных стран. При этом он отметил, что Москва ведет переговоры об открытии границ с некоторыми государствами.