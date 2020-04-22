Как в Европе постепенно смягчают карантин. Фоторепортаж
Парикмахерская Hot N Tot в Багсверде, Дания
Парикмахерские, салоны красоты и тату-студии в стране возобновили работу 20 апреля. Неделей раньше открылись школы для детей младшего возраста. Граждане все еще должны соблюдать правила социального дистанцирования, чтобы держать масштабы эпидемии под контролем
Старшеклассники перед выпускными экзаменами в одной из гимназий Берлина, Германия
Постепенно смягчать карантинные меры власти страны начали с этой недели. Полноценное открытие школ запланировано на май. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уточнила, что возвращение к привычному образу жизни может занять несколько месяцев
Очередь в зоопарк в Эбесрвальде, Германия
Книжный магазин в Риме, Италия
С 14 апреля власти страны разрешили возобновить работу ряду предприятий, среди которых детские и книжные магазины и химчистки. Требование о необходимости соблюдать режим самоизоляции для граждан остается в силе
Люди занимаются спортом в парке Лазенки в Варшаве, Польша
Доступ в парки и леса в стране открыли 20 апреля
Контроль температуры тела при входе на завод Toyota в Оннене, Франция
Завод с 21 апреля постепенно возобновляет работу после пятинедельного перерыва
Покупатели на фермерском рынке в Праге, Чехия
Ограничения на работу торговых точек были ослаблены 9 апреля. С 14 апреля власти отменили запрет на пересечение границ Чехии (границы были закрыты на въезд и выезд с середины марта). Теперь граждане могут выезжать из страны при семейной или деловой необходимости
Груминг-салон в Праге, Чехия
Тренировка футбольного клуба «ЛАСК» в Пашинге, Австрия
Власти страны перешли к постепенному смягчению карантинных мер на прошлой неделе
Заседание Палаты общин в Лондоне, Великобритания
Работа парламента возобновилась 21 апреля, причем физически на заседание Палаты общин пока могут прийти не более 50 человек, еще часть депутатов могут выступать по видеосвязи