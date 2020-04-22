Как в Европе постепенно смягчают карантин. Фоторепортаж

Покупатели на фермерском рынке в Праге, Чехия

Ограничения на работу торговых точек были ослаблены 9 апреля. С 14 апреля власти отменили запрет на пересечение границ Чехии (границы были закрыты на въезд и выезд с середины марта). Теперь граждане могут выезжать из страны при семейной или деловой необходимости