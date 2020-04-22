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Пандемия коронавируса ,  
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Как в Европе постепенно смягчают карантин. Фоторепортаж

С середины апреля некоторые страны решили поэтапно смягчать карантинные меры, принятые ранее из-за пандемии коронавируса. Так, в Германии и Италии разрешили работать не только магазинам первой необходимости, но и другим торговым точкам. Еврокомиссия рекомендовала при снятии ограничений ориентироваться не только на данные по заболеваемости, но и на запас прочности национальных систем здравоохранения. Как в разных странах люди постепенно возвращаются к привычным делам — в фоторепортаже РБК
Фото: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix / Reuters

Парикмахерская Hot N Tot в Багсверде, Дания

Парикмахерские, салоны красоты и тату-студии в стране возобновили работу 20 апреля. Неделей раньше открылись школы для детей младшего возраста. Граждане все еще должны соблюдать правила социального дистанцирования, чтобы держать масштабы эпидемии под контролем

Фото: Axel Schmidt / Reuters
Фото: Axel Schmidt / Reuters

Старшеклассники перед выпускными экзаменами в одной из гимназий Берлина, Германия

Постепенно смягчать карантинные меры власти страны начали с этой недели. Полноценное открытие школ запланировано на май. Канцлер ФРГ Ангела Меркель уточнила, что возвращение к привычному образу жизни может занять несколько месяцев

Фото: Patrick Pleul / dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: Patrick Pleul / dpa / picture-alliance / ТАСС

Очередь в зоопарк в Эбесрвальде, Германия

Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters

Книжный магазин в Риме, Италия

С 14 апреля власти страны разрешили возобновить работу ряду предприятий, среди которых детские и книжные магазины и химчистки. Требование о необходимости соблюдать режим самоизоляции для граждан остается в силе

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Люди занимаются спортом в парке Лазенки в Варшаве, Польша

Доступ в парки и леса в стране открыли 20 апреля

Фото: Pascal Rossignol / Reuters
Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Контроль температуры тела при входе на завод Toyota в Оннене, Франция

Завод с 21 апреля постепенно возобновляет работу после пятинедельного перерыва

Фото: Petr David Josek / AP
Фото: Petr David Josek / AP

Покупатели на фермерском рынке в Праге, Чехия

Ограничения на работу торговых точек были ослаблены 9 апреля. С 14 апреля власти отменили запрет на пересечение границ Чехии (границы были закрыты на въезд и выезд с середины марта). Теперь граждане могут выезжать из страны при семейной или деловой необходимости

Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Груминг-салон в Праге, Чехия

Фото: Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Тренировка футбольного клуба «ЛАСК» в Пашинге, Австрия

Власти страны перешли к постепенному смягчению карантинных мер на прошлой неделе

Фото: House of Commons / PA / ТАСС
Фото: House of Commons / PA / ТАСС

Заседание Палаты общин в Лондоне, Великобритания

Работа парламента возобновилась 21 апреля, причем физически на заседание Палаты общин пока могут прийти не более 50 человек, еще часть депутатов могут выступать по видеосвязи

Автор: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, самоизоляция, карантин, пандемия, коронавирус, COVID-19, Европа
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