Финляндия откроет границу с Россией для туризма в последнюю очередь

Россия будет одной из последних стран, с кем Финляндия откроет границы для туризма. Об этом заявила министр внутренних дел страны Мария Охисало, передает телерадиокомпания Yle.

«Сначала мы откроем внутренние границы, затем перейдем к так называемым третьим странам. В этом вопросе Россия безусловно третья страна, которая откроется для туризма одной из последних, — подчеркнула Охисало.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что решение о полном открытии российских границ будет принимать штаб правительства по борьбе с коронавирусом. Пока оно не принималось, и информации по возможным срокам нет.

В Финляндии с начала пандемии коронавируса было зафиксировано 7 172 случаев коронавируса, 327 человек умерли.