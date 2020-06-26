СМИ узнали о планах Евросоюза не открывать границы для россиян с 1 июля

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Евросоюз не будет включать Россию в список стран, для которых с 1 июля откроются границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник одного из европейских государств. Накануне о том, что Брюссель не планирует открывать границы ЕС для россиян, со ссылкой на проект документа сообщала газета The New York Times.

По словам собеседника агентства, такое решение объясняется ситуацией с коронавирусом в России. «Эпидемиологическая ситуация в России не позволяет нам включить ее в первый список стран, для граждан которых можно будет открыть границы 1 июля», — сказал собеседник агентства, добавив, что такая ситуация является нормальной, так как в России эпидемия началась позже, чем в странах Европы.

23 июня The New York Times со ссылкой на черновик списка стран, которым планируют разрешить въезд в ЕС, сообщила о том, что такой возможности из-за неблагополучной ситуацией с коронавирусом не будет у жителей России, США и Бразилии.

В опубликованном 11 июня документе Еврокомиссия (ЕК) призвала власти входящих в союз стран, а также еще четырех государств Шенгенской зоны (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария) сохранять действующий запрет на въезд для большинства граждан других стран до 30 июня.