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Пандемия коронавируса ,  
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В Кремле сообщили о переговорах с зарубежными странами об открытии границ

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия ведет переговоры с некоторыми странами об открытии границ, закрытых из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Каких-либо конкретных решений пока не принималось», — отметил он.

Песков также назвал «нелегкой» ситуацию на границе России с рядом государств, где находится большое число иностранных граждан из-за введенных ограничительных мер. По его словам, Москва делает все возможное для координации своих действий с партнерами из этих стран.

В конце июня Песков заявил, что решение о полном открытии границ России будет принимать штаб правительства по борьбе с коронавирусом, ориентируясь на мнение эпидемиологов и данных от зарубежных стран. Однако окончательных решений пока принято не было, подчеркнул он.

Белорусский посол в Москве Владимир Семашко 29 июня допустил, что российско-белорусская граница, которая была закрыта российской стороной в марте из-за пандемии, может быть открыта уже в конце июля — начале августа. Он объяснил это тем, что в России и Белоруссии число выздоравливающих ежесуточно больше, чем заболевших.

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
Бизнес
Фото: Kevin Kurek / DPA / ТАСС

В тот же день глава Минтранса Евгений Дитрих сообщил, что российское ведомство обсуждает возобновление международных перевозок с министром транспорта и связи Финляндии. Для этого, по его словам, необходимо синхронизировать требования правил по безопасности. Тем не менее ранее министр внутренних дел Финляндии Мария Охисало отмечала, что Россия будет одной из последних стран, с которыми будет открыта граница для туризма.

Также Россия в середине июня не вошла в подготовленный Еврокомиссией список стран, которым открыли въезд в Евросоюз с 1 июля. В список таких государств включили Черногорию, Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Сербию.

Россия занимает третье место в мире после США и Бразилии по числу выявленных случаев коронавируса. Так, с начала пандемии заболевание выявили у 667 883 россиян, 437 893 человека выздоровели, 9 859 пациентов умерли.

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Источник: JHU
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Теги: Кремль, переговоры, границы
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