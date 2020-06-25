Песков назвал ответственного за открытие границ России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Решения о полном открытии российских границ пока не принималось, его будет принимать штаб правительства по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков уточнил, что штаб примет решение с учетом мнения эпидемиологов и данных, полученных от зарубежных стран. «Пока никаких решений не принималось», — сказал представитель Кремля.

По его словам, у Кремля также нет информации по возможным срокам.

Пресс-секретарь главы государства утвердительно ответил на вопрос, говорил ли об этом российский лидер с коллегами из-за рубежа, в том числе с главами стран СНГ, однако, по его словам, «каких-то детальных обсуждений на этот счет не было».