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Пандемия коронавируса ,  
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Песков назвал ответственного за открытие границ России

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Решения о полном открытии российских границ пока не принималось, его будет принимать штаб правительства по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков уточнил, что штаб примет решение с учетом мнения эпидемиологов и данных, полученных от зарубежных стран. «Пока никаких решений не принималось», — сказал представитель Кремля.

По его словам, у Кремля также нет информации по возможным срокам.

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Фото: Byron Smith / Getty Images

Пресс-секретарь главы государства утвердительно ответил на вопрос, говорил ли об этом российский лидер с коллегами из-за рубежа, в том числе с главами стран СНГ, однако, по его словам, «каких-то детальных обсуждений на этот счет не было».

25 июня газета «Коммерсантъ» сообщила, что глава Росавиации Александр Нерадько попросил возобновить авиасообщение со странами СНГ. Соответствующее письмо он направил в Роспотребнадзор и аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

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23 июня издание The New York Times написало, что Евросоюз обсуждает список стран, гражданам которых с 1 июля планируют разрешить въезд в ЕС, исходя из ситуации с коронавирусом. В черновике документа не оказалось США, Бразилии и России.

В июне премьер-министр России Михаил Мишустин частично снял ограничения на въезд и выезд из страны. Пока граждане могут покидать Россию только для ухода за проживающими за границей родственниками, прохождения лечения, а также в связи с работой или учебой.

Теги: Дмитрий Песков, границы, коронавирус
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