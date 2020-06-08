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ТАСС узнал о поручении Мишустина по возобновлению полетов за рубеж

Премьер поручил профильным ведомствам проработать вопрос о возобновлении полетов за рубеж и поддержке отрасли. Российские авиакомпании не выполняли регулярные рейсы за границу с конца марта
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Росавиация и Роспотребнадзор должны уже сегодня представить варианты возобновления международного авиасообщения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поручение премьера Михаила Мишустина. Его подлинность подтвердили источники агентства в правительстве.

«Проанализируйте возможные варианты восстановления авиасообщения с иностранными государствами. Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария», — цитирует агентство текст поручения.

В Росавиации отказались от комментариев РБК. РБК направил запрос в Роспотребнадзор.

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Ранее источник РБК сообщал, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. По словам собеседника РБК, Росавиация предложит первыми открыть полеты в страны Европы, включая Турцию, а также в Китай и Южную Корею.

Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Общество
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

О планах открытия международного авиасообщения также писали со ссылкой на источники ТАСС и «Интерфакс», однако, по данным «Интерфакса», вначале полеты откроются в страны ЕАЭС и СНГ.

На фоне сообщений о возобновлении регулярных полетов за рубеж акции «Аэрофлота» начали расти. После открытия биржи на максимуме рост составлял 5%.

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Источник: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government
Данные по миру i

Регулярное международное авиасообщение Россия закрыла 27 марта. Полеты за рубеж проводились только в особых случаях: для вывоза россиян, застрявших в других странах, и по правительственным поручениям. До этого международное сообщение было ограничено аэропортом Шереметьево.

Руководители крупных авиакомпаний давали разные прогнозы по срокам возобновления международных рейсов. Наиболее пессимистично был настроен гендиректор S7 Владислав Филев, который полагал, что международное сообщение из-за угрозы второй волны пандемии будет открыто только через год. Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов прогнозировал возобновление полетов в августе—сентябре. Наиболее оптимистичен был «Аэрофлот», заявлявший, что рейсы за рубеж могут вновь направиться уже в середине лета.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Мария Кокорева
Теги: авиация, Михаил Мишустин
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