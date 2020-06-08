ТАСС узнал о поручении Мишустина по возобновлению полетов за рубеж

Премьер поручил профильным ведомствам проработать вопрос о возобновлении полетов за рубеж и поддержке отрасли. Российские авиакомпании не выполняли регулярные рейсы за границу с конца марта

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Росавиация и Роспотребнадзор должны уже сегодня представить варианты возобновления международного авиасообщения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на поручение премьера Михаила Мишустина. Его подлинность подтвердили источники агентства в правительстве.

«Проанализируйте возможные варианты восстановления авиасообщения с иностранными государствами. Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария», — цитирует агентство текст поручения.

В Росавиации отказались от комментариев РБК. РБК направил запрос в Роспотребнадзор.

Ранее источник РБК сообщал, что Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля. По словам собеседника РБК, Росавиация предложит первыми открыть полеты в страны Европы, включая Турцию, а также в Китай и Южную Корею.