ФСИН заявила о прекращении Сенцовым голодовки

Режиссер, отбывающий срок в российской тюрьме за терроризм, объявил голодовку в мае. Все это время Олег Сенцов получал поддерживающую терапию. По данным ФСИН, Сенцов прекратил голодовку и перешел на диетическое питание

Олег Сенцов (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Украинский режиссер Олег Сенцов прекратил голодовку. Об этом сообщил замдиректора ФСИН Валерий Максименко, пишет «Московский комсомолец». Он рассказал, что за время голодовки Сенцов потерял 12 кг.

«Я благодарю медиков, благодарю адвоката Сенцова за то, что помогли ему выбрать жизнь. Голодовка официально прекращена», — сообщил Максименко, пояснив, что Олег Сенцов уже принимает пищу. «Пока это диетические питание, потому что большая нагрузка на организм может быть опасна для здоровья», — пояснил представитель ФСИН. Как пишет издание, первой пищей Сенцова стала отварная курица.

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН России.

Председатель Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов подтвердил ТАСС, что Сенцов прекратил голодовку. «Он сегодня работает с адвокатами и в их присутствии подписал заявление о прекращении голодовки», — сказал Федотов.

Сенцова задержали в 2014 году в Крыму. В августе 2015 года суд приговорил украинского режиссера к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов на территории полуострова. 14 мая этого года Сенцов объявил голодовку, потребовав освободить «всех украинских политзаключенных», находящихся в России. В заявлении он перечислил 64 человека, однако его имя там не было указано.

Сообщалось, что Сенцов получает «инфузионную терапию, включающую парентеральное питание, а также принимает питательную смесь Nutridrink (по десять мерных ложек пять раз в сутки)».

В начале августа сестра режиссера Наталья Каплан сообщала, что его состояние «катастрофическое». В сентябре она рассказала, что у Сенцова началась гипоксия, общее состояние также ухудшилось. МИД Украины призвал «усилить давление на Россию для освобождения режиссера». Госдепартамент США выступил за освобождение «погибающего» в российской тюрьме Сенцова.

Мать Сенцова обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать сына. Однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, режиссер не может быть помилован, так как не подал личную просьбу об этом. С просьбой о помиловании Сенцова также обращались режиссеры Андрей Звягинцев, Владимир Познер, Алексей Учитель и другие деятели культуры. Верховная рада Украины выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира.