Адвокат Сенцова заявил об ухудшении состояния режиссера

У украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской колонии с середины мая, начались проблемы с печенью и почками. Об этом РБК сообщил его адвокат Дмитрий Динзе.

«У него сердечная недостаточность, заболевания нижних конечностей ног, плюс на фоне голодовки у него появились гипоксия, проблемы с печенью и почками. Ему назначили лекарства», — сказал он.

В конце сентября управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу опубликовало фотографию Сенцова, который был доставлен в Лабытнангскую городскую больницу для обследования. Отмечается, что по результатам обследования его лечение было скорректировано.

11 сентября сестра режиссера Наталья Каплан рассказала в Facebook, что Сенцов написал завещание на свое творчество. Она сообщила, что у режиссера началась гипоксия и ухудшилось общее состояние. «Туман в голове, все кружится, тело, голова и конечности немеют. Кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма», — подчеркнула она.

Олег Сенцов ​14 мая объявил голодовку с требованием освободить «всех украинских политзаключенных», находящихся в России. В заявлении он перечислил 64 человека, однако его имя там не было указано.

Сенцова задержали в 2014 году в Крыму. В августе 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке двух терактов на территории полуострова. Позднее Верховный суд России признал вердикт законным.