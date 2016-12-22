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Песков ответил на сообщения об отказе Кремля помиловать Сенцова
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Песков ответил на сообщения об отказе Кремля помиловать Сенцова
Политика, 10:42
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Песков ответил на сообщения об отказе Кремля помиловать Сенцова
По словам пресс-секретаря Путина, говорить об отказе в помиловании нельзя, так как не было личной просьбы осужденного, которая требуется для помилования законодательством
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал некорректными сообщения СМИ об отказе Кремля в помиловании украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом Песков сказал в разговоре с журналистами, отвечая на вопрос, связан ли этот отказ с отсутствием личного обращения режиссера, хотя в ситуации с помилованием Надежды Савченко, осужденной в России за причастность к гибели российских журналистов в Донбассе, личного обращения также не было.

«Мне по-прежнему нечего добавить по [Олегу] Сенцову, вы знаете, что есть действующее законодательство», — заявил Песков, передает корреспондент РБК. Пресс-секретарь президента отметил, что употребление фразы «Кремль отказал в помиловании» с юридической точки зрения является некорректным, так как самой просьбы о помиловании со стороны режиссера не было.

«В целом в остальном мне добавить нечего», — сказал Песков.

В середине июля стало известно, что мать Сенцова, осужденного по обвинению в терроризме, обратилась к российскому президенту с просьбой помиловать ее сына, «проявить милосердие» и «не губить его жизнь и жизнь его близких».

Позже украинский телеканал Hromadske привел копию ответа, который Сенцова получила из Управления президента России по обеспечению конституционных прав граждан. В Управлении сообщили, что, согласно законодательству, процедура помилования начинается с личного письменного обращения осужденного к президенту, который и должен принять окончательное решение.

С просьбой о помиловании ранее обращались также деятели культуры, в том числе режиссеры Андрей Звягинцев, Константин Бронзит, Алексей Учитель, журналисты Владимир Познер и Ксения Собчак, актриса Чулпан Хаматова и глава «Роскино» Екатерина Мцитуридзе. После этого обращения Песков тогда вновь заявил, что для помилования необходимо обращение самого осужденного. Однако Сенцов отказался просить об этом Путина.​

В 2015 году Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима за организацию терактов в Крыму, признав виновным в создании террористического сообщества и в подготовке двух терактов в Крыму. В мае 2018 года он объявил голодовку, потребовав освободить более 60 граждан Украины, удерживаемых в России, по его мнению, «по политическим мотивам». 14 августа режиссер назвал свое состояние предкритическим, отказавшись при этом прекращать голодовку.

Авторы: Маргарита Девяткина, Владимир Дергачев.
Теги: Олег Сенцов , Дмитрий Песков
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