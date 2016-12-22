Сестра Сенцова сообщила о «катастрофическом» состоянии здоровья режиссера

Состояние здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, объявившего голодовку, «катастрофическое». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Facebook его сестры Натальи Каплан.

«Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок, и он это не про освобождение», — рассказала Каплан.

По ее словам, в письме Сенцов сообщает о своем «информационном вакууме». Ему не передают никаких писем, и он «вообще не знает, что происходит».

Как указывает сестра режиссера, Европейский суд по правам человека настаивает на переводе Сенцова в гражданскую больницу по месту прописки. Однако, как сообщает Каплан, Сенцов отказался от этой идеи, так как полагает, что не переживет этапирование. В то же время он рассказал, что в больнице Лабытнаги над ним «издеваются еще больше, чем в тюремной».

В связи с критическим состоянием здоровья Сенцова пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца в своем Twitter призвала партнеров страны «усилить давление на Россию для освобождения режиссера».

При этом пресс-секретарь российского омбудсмена Татьяны Москальковой рассказал «Интерфаксу», что состояние Сенцова «относительно стабильное». Об этом он узнал от омбудсмена ЯНАО, который связывался с врачом режиссера.

25 июля в интервью РБК Москалькова назвала ситуацию с голодовкой Сенцова опасной для жизни. По ее словам, врачи заявляют, что не допустят смерти режиссера.

В августе 2015 года Олега Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Его обвинили в организации терактов в Крыму. В середине мая он объявил голодовку, потребовав освободить всех украинских политзаключенных в России.